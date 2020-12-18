Украина завершила размещение евробондов на $600 миллионов

В пятницу, 18 декабря, Украина провела расчеты по дополнительному размещением облигаций внешнего госзайма (еврооблигациям) на сумму $600 млн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, после доразмещения общая непогашенная сумма облигаций с процентной ставкой 7,253% с погашением 15 марта 2033 года составила $2,6 млрд.

Довыпуск прошел с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%. Как уточнили в Министерстве финансов, всего на счета Государственной казначейской службы поступило $670,18 млн, передает Интерфакс-Украина.

Еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.

В Минфине уточнили, что покупателями ценных бумаг преимущественно стали фонды, управляющие активами (85%), хедж-фонды (13%) и пенсионные и страховые фонды (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения – их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

"Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 11 декабря Украина вышла на внешний долговой рынок, доразместив еврооблигации с погашением в 2033 году на $600 млн, первоначальный ориентир доходности дополнительного выпуска составлял около 6,4%, в ходе размещения он снизился до 6,2% годовых, что стало самой низкой доходностью по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.

Напомним, основной выпуск еврооблигаций на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году Украина разместила в конце июля. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн была использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.