Права на изображение моста в оккупированный Крым оказались у фирмы друга Путина

Новым владельцем торговых марок "Крымский мост", "Керченский мост", "Кот Мостик" и "Кот Моста" в начале декабря стали структуры одного из ближайших соратников российского президента Владимира Путина – Аркадия Роттенберга.

По данным Роспатента, с 7 декабря они принадлежат московскому ООО "Глобалрешения", пишет РБК.

До этого владельцем была созданная для информационной поддержки строительства моста через Керченский пролив ассоциация "Информационный центр "Крымский мост", которая принадлежит АО "Агентство экономической информации "Прайм" из российской государственной пропагандисткой медиагруппы "Россия Сегодня".

Торговые марки "Крымский мост" и "Керченский мост" были зарегистрированы в 2015 году, в 2018 году были зарегистрированы торговые марки "Кот Мостик" и "Кот Моста". Все они использовались для рекламы незаконного строительства, а также для выпуска вин и сувенирной продукции.

ООО "Глобалрешения" учреждено в феврале 2019 года. Единственным учредителем общества является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Северная Эгида – Сбалансированный". Им управляет ООО "Северная Эгида", которое принадлежит Софии Ногинской. Она в российских реестрах фигурирует как бенефициар компаний, которые связывают со структурами Аркадия Ротенберга – основателя и бывшего владельца компании "Стройгазмонтаж", которая получила подряд на строительство моста. Близкий к Путину бизнесмен также участвовал и в продвижении проекта.

Представитель Аркадия Ротенберга не стал комментировать связь бизнесмена с ООО "Глобалрешения". Как пояснил источник, знакомый с причинами передачи прав на товарные знаки, бренды были выкуплены, но размер компенсации он уточнил.



