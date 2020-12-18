"Интертелеком" погасил долг перед Концерном РРТ своим оборудованием

Компания "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") выплатила задолженность Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) за обслуживание телеком-оборудования.

Оператор передаст КРРТ часть своего оборудования в счет погашения задолженности, передает Интерфакс-Украина.

"Стороны договорились, что "Интертелеком" с целью мирного урегулирования спора обязуется в срок до 31 января 2021 года погасить задолженность перед Концерном РРТ путем передачи следующего оптического волокна, оборудования, ранее бывшего в употреблении и пригодного для дальнейшего использования по назначению, на общую сумму 32,79 млн грн", - отмечается в постановлении суда об утверждении мирового договора между сторонами.

Как сообщает пресс-служба КРРТ, все имеющиеся претензии со стороны КРРТ в части погашения накопленной кредиторской задолженности "Интертелекома" полностью устранены.

"Интертелеком" выполнил все свои обязательства по оплате задолженности в досудебном порядке. Концерн РРТ и "Интертелеком" продолжат сотрудничество по заключенным договорам, связанным с обслуживанием сети мобильной связи "Интертелекома", - указано в сообщении.

В КРРТ также отметили, что совместными усилиями с Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, КРРТ и "Интертелекома" был налажен конструктивный диалог сотрудничества между концерном и оператором, что обеспечит новые этапы сотрудничества.

Как сообщалось, в начале сентября "Интертелеком" выплатил КРРТ первую часть долга в 7,5 млн грн, после чего КРРТ инициировал процедуру отзыва банкротства "Интертелекома".

В конце августа текущего года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил заявление КРРТ об открытии производства по делу о банкротстве "Интертелекома".