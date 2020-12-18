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Суд сменил управляющего жилого комплекса "Патриотика" обанкротившегося банка "Аркада"

Суд сменил управляющего жилого комплекса

Хозяйственный суд Киева изменил управляющего Фонда финансирования строительства ЖК "Патриотика": вместо банка "Аркада" им стало ООО "Финансовая компания "Гарант Капитал".

Об этом свидетельствует решение суда от 25 ноября, пишут Наші гроші.

Суд обязал банк "Аркада" передать новому управляющему имущество, находящееся в доверительной собственности управляющего Фонда финансирования строительства "Патриотика", в том числе средства и документы.

С требованием сменить управителя в суд обратились доверители Фонда – Фермерское хозяйство "Святослав", ООО "Оформитель" и Малое частное предприятие "Фирма "Эридон".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в суде заявила об отсутствии у ФК "Гарант Капитал" опыта в создании фондов финансирования строительства, а также об отсутствии конечных бенефициарных владельцев компании, что может свидетельствовать о непрозрачности структуры и создавать риски в ее деятельности в будущем.

В ответ ФК "Гарант Капитал" предоставила суду данные о себе. В частности, компания была зарегистрирована как финансовое учреждение 23 июля 2018 года, а уже 9 августа "Гарант Капитал" получил лицензию на управление имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью. Размер уставного капитала компании составляет 33 млн грн.

Руководителем "Гарант Капитала" является Биличак Кристина Владимировна. Она является адвокатом, до 30 сентября 2020 года работала заместителем директора в ООО "КУА "Инвесткапитал".

ФК "Гарант Капитал" имеет в структуре собственности 11 участников, и доля ни одного из них не превышает 10%. Суд отметил, что при таких обстоятельствах ни один из участников компании не должен был получать письменное согласие Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на приобретение долей в финансовом учреждении.

В то же время среди совладельцев "Гарант Капитала" – Алексей Прокопенко, контроллер ООО "КУА "Профинвест" и директор Ассоциации "Строительная группа "Буд Девелопмент", которая известна на рынке как "bUd development" и связана с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столара и председателем правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром.

Кроме того, долей в "Гарант капитале" владеет Людмила Терещенко – директор ООО "КУА "Профинвест". В 2016-2018 годах она руководила ООО "КУА "Гарантия" Вадима Столара. После избрания в ВР Столар передал КУА в управление. Нынешним владельцем "Гарантии" значится жена Столара – Инна Майструк.

Также среди владельцев нового управителя "Патриотики" указана Елена Федоренко – главный бухгалтер указанного выше ООО "КУА "Инвесткапитал", несколько адвокатов и юристов.

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Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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Джерело:  Наші гроші


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