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Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 4 раза

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в 4 раза

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 14 по 18 декабря выкупил на межбанковском валютном рынке $299,6 млн, что стало максимальным значением с июня, при этом регулятор не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Весь объем валюты был выкуплен в ходе интервенций по единому курсу.

Тем временем, курс гривни за неделю укрепился с 27,9666 грн/$ в начале недели до 27,828 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

Как сообщалось, неделей ранее, с 7 по 11 декабря, НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $79 млн, возобновив чистую покупку валюты на рынке впервые с начала сентября.

В предыдущие четыре недели НБУ воздерживался от проведения интервенций на межбанке,  тогда как в сентябре-октябре активно продавал валюту на межбанке.

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никак лыжи смащуют?
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18.12.2020 18:59 Відповісти
Пока курс доллара падает его скупить, расчитаться по старым долгам и набрать новых...
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19.12.2020 10:22 Відповісти
Що, курс долара занадто низький перед Новим Роком? )))
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20.12.2020 15:59 Відповісти
Ну так правильно - из-за бугра приходят бабки за товары в долларах - а безнал и закрытие года - в гривне.... Год же закрыть надо))))) нравится не нравится - а обналичивать по курсу который привязан к курсу НБУ
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20.12.2020 21:29 Відповісти

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