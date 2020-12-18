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Турция вошла в обновленный список стран "красной" зоны

Турция вошла в обновленный список стран

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 18 декабря 2020 года.

В "красный список" вошли 47 стран, тогда как неделей ранее их было 38, сообщает пресс-служба Минздрава.

35 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 12 не публикуют статистику.

В частности, в "красную" зону вошли Турция, Румыния, Латвия, Эстония, Италия, Босния и Герцоговина, Словакия, Дания и Армения.

В "красной зоне" также остаются Грузия, Сербия, Люксембург, Литва, Хорватия, Черногория, Сан-Марино, Словения, Андорра, Белиз, США, Венгрия, Швеция, Швейцария, Панама, Северная Македония, Лихтенштейн, Азербайджан, Болгария, Чехия, Португалия, Австрия, Кипр, Молдова, Нидерланды.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине.

По состоянию на 18 декабря он составляет 410,9, тогда как на 11 декабря было 476,63, 4 декабря – 493,9 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.
При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.

Турция вошла в обновленный список стран красной зоны 01

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