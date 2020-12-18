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Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле "Роттердам+"

Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле

Антимонопольный комитет закрыл дело о возможных нарушениях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), под руководством Дмитрия Вовка в 2016-2017 годах при корректировке оптовой рыночной цены электрической энергии (ОРЦ) в ручном режиме в пользу ТЭС (так называемая формула "Роттердам+").

Как сообщает пресс-служба АМКУ, инициированное Национальным антикоррупционным бюро дело закрыто, поскольку Комитет не установил убытков других участников рынка генерации электрической энергии, то есть потенциальных конкурентов ТЭС, вследствие действий НКРЭКУ.

Таким образом, комитет не нашел подтверждения тому, что НКРЭКУ при расчете прогнозируемой ОРЦ с нарушением установленного алгоритма путем ручной корректировки предоставил отдельным субъектам хозяйствования или группам субъектов хозяйствования льготы или другие преимущества, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов.

"Поэтому, в соответствии с абзацем шестым статьи 49 закона "О защите экономической конкуренции" производство по делу было закрыто из-за недоказанности нарушения", – сказано в сообщении.

При этом Комитет отмечает, что отсутствие в действиях субъектов хозяйствования или органов власти нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не исключает возможного нарушения других норм законодательства Украины.

Как пояснила бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, речь идет об антимонопольном расследовании в отношении установленной НКРЭКУ так называемой формулы "Роттердам+".

"Комитет открыл дело во времена руководства Терентьева. А закрывала дело уже близкая подружка президента Зеленского председатель АМКУ Пищанская. До этого, экспертиза СБУ, которое возглавляет также близкий к Зеленскому человек, не смогла подтвердить или опровергнуть убытки от формулы. Хотя другим экспертам удалось это сделать", – отметила Загребельская в Facebook.

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Как сообщалось, Антимонопольный комитет открыл дело о действиях НКРЭКУ при составлении формулы тарифа на электроэнергию "Роттердам+" в мае 2019 года на основании данных НАБУ.

Следствие установило, что НКРЭКУ течение 2016-2017 годов проводило расчет прогнозируемой ОРЦ в нарушение алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручного корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

 27 августа 2020 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ планировало обжаловать постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

В конце октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формулы "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов". Однако это решение также пока не выполнено.

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" также было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

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Топ коментарі
+15
Ахметка украл на десятки миллиардов, но при этом никто не пострадал......граждане Украины ни в счет - они ведь и есть НИКТО.
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18.12.2020 18:10
+7
Так по "Роттердаму" и Порошенко был в доле, как акционер ДТЭКа.
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18.12.2020 22:57
+7
Когда же ета Рыжая Мразь которая столько десятилетий грабит и давит украинцев уже присоеденится к Кернесу
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19.12.2020 15:03
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оо, а петьки про преследования от "новых" жалуются
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18.12.2020 17:25 Відповісти
Так по "Роттердаму" и Порошенко был в доле, как акционер ДТЭКа.
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18.12.2020 22:57 Відповісти
ну, так чево жалуются....
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19.12.2020 03:42 Відповісти
Виявляється, що при Роттердам + було все-таки краще, і економіка не впала, як тепер. І Порошенко, і Ахметов не дали впасти Україні. І армію відроджували і казну наповнювали, і економіка росла. А коли прийшли зеленські , то з ходу спустошили казну, а тепер тягають з золотого запасу. А що попереду, дефолт?
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20.12.2020 14:59 Відповісти
ЗЕдебилам бесполезно говорить.
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20.12.2020 15:16 Відповісти
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. дочернего предприятия кооператива Антимонопольный комитет закрыл дело по формуле "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7244 "Озеро"рулят.
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18.12.2020 17:27 Відповісти
Ага фопи все заплатять!!!
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18.12.2020 17:40 Відповісти
вовк краавец) -жить вечно не хочу)))))
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18.12.2020 17:43 Відповісти
Неужели на Ахметова управы нет? Или ещё такой киллер не родился?
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18.12.2020 17:45 Відповісти
килеры шо дурные - соваться в страну, где он самый главный
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19.12.2020 12:33 Відповісти
Ахметка украл на десятки миллиардов, но при этом никто не пострадал......граждане Украины ни в счет - они ведь и есть НИКТО.
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18.12.2020 18:10 Відповісти
Эта гнида всё радуется, обворовывает народ тварь, никак не нажрётся, но Бог всё видит, ответишь за всё, миллиарды твои будут до сраки.
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18.12.2020 20:03 Відповісти
Бог не видит, а если и видит ,ему все равно...все субьективно
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18.12.2020 20:55 Відповісти
Нет никакого бога. Как проголосовали - то и получили.
И нехрен валить все на бога. Он между прочим наблюдает за украинцами и у виска крутит.

Это как в том анекдоте.
Дичайший потоп, все смывает.. Люди спасаются.
Сидит один идиот и богу молится.
Мимо него лодка проплывает и кричат: - "Спасайся садись с нами плывем!"
А он в ответ: "Меня бог спасёт".
Ну так несколько лодок уплыло и в конце на вертолет еще.
Идиот умер и спрашивает бога: - "я ж тебе молился, а ты меня не спас, почему?"
Бог ему отвечает: "Я тебе идиот кучу лодок послал и вертолет! А ты как баран меня бог спасет, меня бог спасет".
Вот так и тут.
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20.12.2020 15:22 Відповісти
73% animals
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18.12.2020 20:13 Відповісти
а 25??
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19.12.2020 03:44 Відповісти
Похлопали в ладоши,Расходимся
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18.12.2020 20:54 Відповісти
из всех комментящих про "украл" - кто-нить хоть приблизительно суть этой формулы знает, вникал?)
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19.12.2020 08:59 Відповісти
сомневаюсь
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19.12.2020 09:26 Відповісти
Суть любой формулы олигофренов, подоить народ, а потом прокачать деньги народа через несколько офшоров, пока от денег не останется ничего. При етом нужно постоянно говорить холопам что ето все ради их блага и чем больше холопы заплатят поборов тем быстрее придет комунизьм ( в разных пониманиях)
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19.12.2020 14:49 Відповісти
Геть за порєбрік, суров, там харашо. і холопов нєт, і руцькій язик гасударствен. І не варуют, все для народа. Путлербот дирявий.
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20.12.2020 15:22 Відповісти
А может ето ты как раз из за поребрика и строчишь здесь если ты оправдываешь ограбление украинцев и уничтожение Украины
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20.12.2020 15:47 Відповісти
Когда же ета Рыжая Мразь которая столько десятилетий грабит и давит украинцев уже присоеденится к Кернесу
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19.12.2020 15:03 Відповісти
мине здаецца-скоро.
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20.12.2020 14:51 Відповісти
Рыжее говно не тонет. К сожалению. Латентный сепар и открытый воровайка....
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19.12.2020 17:12 Відповісти
Я не фанат Ахметова,але він з Тарутою хоча б щось робить в промисловості та не дає усохнути економіці. Ротердам +- це не схема,це наш був економічний порятунок. Якщо б хто небудь знав,як спецслужби РФ в Голандіі,Бельгії,Німеччині метались,щоб нам зупинити поставки вугілля антрацитового. Навіть розгрузки затягували та підкупали крановиків та автотягачів. Ну,а наші,доморощені негідники тут теж старались. Особливо на медведчуківських каналах йшла програма "Висер на голову усій економіці України" ( моя назва). А потім глашатаї Сіону підлили лайна в мед,а Зеленсьуий розбовтав його. Амвсе ЗАКОННО і робило.А тепер зрадили довольні, бо промисловість....встала. Аплодуємо як дурні!
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20.12.2020 06:26 Відповісти
в кассе дтэка-получи премию.заслужил.*******.
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20.12.2020 14:52 Відповісти
Не "встала", а стала. Так, це був наш порятунок, ми купували вугілля на Заході, з Африки, але не від ворогів , агресорів і окупантів. Ми були незалежні. І начхати на походження того вугілля.
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20.12.2020 15:10 Відповісти
Ахметов с Порошенком постарались на славу в законном оформелении антинародной аферы.
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20.12.2020 12:37 Відповісти
там еще несколько подельников есть....
но основные фигуры-обозначены
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20.12.2020 14:53 Відповісти
Вори і подельники сидять на Банковій.
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20.12.2020 15:13 Відповісти
На Банковой они сидели при Порошенке.
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20.12.2020 16:15 Відповісти
Красавы,ахметка продолжает всеми рулить - президентами,законодателями,прокуратурой,антимонопольщиками,непродавшихся ему нет.
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21.12.2020 10:24 Відповісти
Вот если бы он Ахметова "закрыл", это было б да,было б круто. А так...
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21.12.2020 11:34 Відповісти

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