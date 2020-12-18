ГБР сообщило о подозрении бывшему первому замглавы Госгеонедр

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему первому заместителю главы Государственной службы геологии и недр в служебной халатности, в результате которой незаконно добывались полезные ископаемые.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

"По предварительной информации, должностные лица департамента государственного геологического контроля подготовили, а в то время первый заместитель главы Госгеонедр Украины подписал сообщение для акционерного общества, которое содержало заведомо недостоверную информацию об отсрочке даты приостановления действия специального разрешения на пользование недрами. Такие действия привели к незаконному осуществлению добычи полезных ископаемых общегосударственного значения", - сказано в сообщении.

В результате государству был причинен ущерб на сумму более 38 млн грн.

Экс-чиновнику инкриминируется ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, которая привела к тяжким последствиям) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливаются другие аналогичные факты злоупотреблений.