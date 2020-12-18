Кличко созвал Киевсовет для выделения 400 миллиона на лечение больных COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета для оперативного решения финансовых вопросов.

Как заявил Кличко на брифинге, главный из них – выделение еще в этом году дополнительных 400 млн грн для лечения больных COVID-19, передает пресс-служба КГГА.

"Хочу сообщить, что подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания сессии Киевсовета. На него вынесем главный вопрос, который нужно решить оперативно. Чтобы сэкономленные нами средства медицинского бюджета, как мы предлагаем, направить на лечение больных COVID-19. В этом году. Речь идет о более 400 млн грн", – сказал мэр столицы.

По словам Кличко, Департамент здравоохранения по его поручению уже подготовил соответствующий проект изменений в программу "Здоровье киевлян".

"И, я уверен, что депутаты Киевсовета должны поддержать такое решение", – добавил городской голова.