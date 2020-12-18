"Укртранснафта" заработала на перепродаже купленной весной нефти $13 миллионов

АО "Укртраснафта" заработает $13 млн на операции по купленной на спаде цен весной азербайджанской нефти и ее последующей продаже осенью 2020 года.

Об этом глава нефтяного дивизиона группы и глава наблюдательного совета "Укрнафты" Николай Гавриленко сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы сделали управленческий анализ эффективности. Заработаем порядка $13 млн, после вычета налогов – немногим больше $10 млн", – сказал Гавриленко.

По его словам, за нефть уже полностью рассчитались компании BNK (UK) Limited ("дочка" "Белорусская нефтяная компания"), АО "Укргаздобыча" и на 70% – Trafigura Pte Ltd.

"Trafigura еще не все оплатила, потому что нефть находится на территории Украины. Они оплатили 70% стоимости, плюс платят сегодня за хранение нефти", – отметил Гавриленко.

Как сообщалось, "Укртранснафта" в начале ноября заключила договоры на продажу всего объема нефти Azeri Light, закупленного на фоне падения мировых цен в апреле у компании SOCAR Trading. В частности, BNK продано 80 тыс. тонн, Trafigura – 90 тыс. тонн, "Укргаздобыче" – 10 тыс. тонн.

Гендиректор "Укртранснафты" в сентябре отмечал, что компания купила нефть на спаде цен по $29 за баррель.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт нефти и нефтяного сырья Украиной в январе-ноябре 2020 года в Беларусь составил 80 тыс. тонн на сумму $24,35 млн. Таким образом, "Укртранснафта" продала нефть BNK по цене около $41,5 за баррель.

Напомним, в апреле "Укртранснафта", воспользовавшись снижением мировых цен на нефть,начала закупку нефти для пополнения собственных резервов. Из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса, цены на нефть в марте-апреле опускались до минимального за 20 лет уровня.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.