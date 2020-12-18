"Укртатнафта" Коломойского планирует увеличить импорт сжиженного газа морем в 1,5 раза

ПАО "Укртатнафта" планирует увеличить морские поставки сжиженного газа в полтора раза.

Об этом в ходе онлайн-конференции LPG Ukraine 2020 сообщил директор представительства "Укртатнафты" Федор Лысенко, передает enkorr.

Отвечая на вопрос, какой была цель выхода в морской трейдинг на юге и довольны ли на предприятии этим проектом, Лысенко ответил утвердительно.

"Более того, мы хотели бы в будущем году сохранить его и нарастить", – добавил Лысенко, уточнив, что сейчас торгуют дороже, чем индикатив, который задает "Укргаздобыча".

"Морской ресурс достаточно недешевый, но при этом могу вас заверить, что мы все сделки завершали с положительным профитом. Если говорить о планах увеличить присутствие в сухопутной среде, то мы думаем над этим, но подробности пока раскрывать не будем – пусть до следующего года это останется интригой", – отметил он.

В свою очередь начальница управления сырьевого обеспечения и реализации "Укртатнафты" Дарья Скакалина отметила, что по итогам 2020 года увеличили морские поставки сжиженного газа, по сравнению с прошлым годом, в два раза, до 57 тыс. тонн.

"В этом году по морю нами поставлено уже почти 57 тыс. тонн. При этом основная часть проливается в партнерскую сеть. То, что освобождается, идет в рынок, но идет по рыночной цене. Это не те продажи, которые выступают индикативными", – рассказала Скакалина.

По итогу этого года, по ее словам, в общем оптом на юге "Укртатнафта" продает до 50% автогаза. При этом компания пока не планирует выходить на аукционы по продаже СУГ.

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Напомним, "Укртатнафта" создана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. В межправительственном украино-татарстанском соглашении от 1995 года был заложен принцип паритетного распределения долей в предприятии. В то же время при его создании стороны "отошли" от такого распределения долей, что в дальнейшем повлекло длительные судебные разбирательства.

В результате судебных решений в Украине доля татарстанских акционеров, прямо и опосредованно владевших до лета 2007 года свыше 55% акций, была практически обнулена, а на предприятии появились новые крупные акционеры, связанные с "группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

НАК "Нафтогаз Украины" на сегодня принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев "Приватбанка" и бизнесмена Александра Ярославского.