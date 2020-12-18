Украина одолжила 450 миллионов евро у ЕБРР на ремонт трассы Киев-Одесса
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, кредитные средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода города Львов, передает пресс-служба министерства
"Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем. Благодарен нашим постоянным партнерам из банка за всестороннюю поддержку и помощь Украине в создании современной и качественной инфраструктуры для людей", – прокомментировал подписание соглашения Криклий.
Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет 450 млн евро кредита от ЕБРР и 450 млн евро от ЕИБ. Средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода города Львов.
Будь ласка, зачекайте...
"Отец Елены Зеленской пролоббировал использование шлака в "Большом строительстве"
"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог"
"Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42%"
Якщо спитаєте хто буде платити по тим кредитам, то це 73% + 25% + ті, що не голосували.
приказал безработных отправить в середине 30-х на строительство автобанов,
которые существуют и сейчас, несмотря на дикое отношение к ним бывших
оккупационных властей.