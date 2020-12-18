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дороги (1545) ЄБРР (760) ремонт (1450) Криклій (238)

Украина одолжила 450 миллионов евро у ЕБРР на ремонт трассы Киев-Одесса

Украина одолжила 450 миллионов евро у ЕБРР на ремонт трассы Киев-Одесса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, кредитные средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода города Львов, передает пресс-служба министерства

"Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем. Благодарен нашим постоянным партнерам из банка за всестороннюю поддержку и помощь Украине в создании современной и качественной инфраструктуры для людей", – прокомментировал подписание соглашения Криклий.

Проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети" будет реализован за счет 450 млн евро кредита от ЕБРР и 450 млн евро от ЕИБ. Средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода города Львов.

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Топ коментарі
+12
Зеленый кретин так и будет деньги в дороги закатывать? В стране денег навалом, ни одной более важной задачи нет, только в асфальт...
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18.12.2020 16:56
+12
эта дорога - вечный неиссякаемый источник дохода любой власти.... делают ее тяп-ляп чтобы на следующий год снова лярды пилить...уроды
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18.12.2020 19:22
+10
Эту трассу уже с 2011 года делали 2раза. Для вас надо Гитлера, который

приказал безработных отправить в середине 30-х на строительство автобанов,
которые существуют и сейчас, несмотря на дикое отношение к ним бывших
оккупационных властей.
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18.12.2020 19:39
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Зеленый кретин так и будет деньги в дороги закатывать? В стране денег навалом, ни одной более важной задачи нет, только в асфальт...
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18.12.2020 16:56 Відповісти
Причем, НИКАКОЙ экспертизы проекта ремонта не выполнялось, просто на основании данных "экспертной оценки", а мы знаем честность украинских "экспертиз", она еще позорнее и уродливее украинских "судов".
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19.12.2020 21:29 Відповісти
Ну не в дороги, а в кишені. Ігорьвалерієвичу, тестю своєму, та іншим "правІльним людям".
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20.12.2020 17:55 Відповісти
Ковидный фонд уже раздеребанили, а аппетит только разгулялся. Теперь будем кредиты брать - гулять, так гулять.
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18.12.2020 18:14 Відповісти
интерестно и кто ж их будет осваивать те деньги ...а впрочем .нетрудно догадатся
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18.12.2020 18:19 Відповісти

"Отец Елены Зеленской пролоббировал использование шлака в "Большом строительстве"
"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог"
"Завод Коломойского увеличил производство битума для ремонта дорог на 42%"
Якщо спитаєте хто буде платити по тим кредитам, то це 73% + 25% + ті, що не голосували.
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20.12.2020 18:01 Відповісти
https://fakty.org/velyke-budivnytstvo-zelenskoho-krademo-po-krupnomu/ Велике будівництво Зеленського - крадемо по крупному - ФАКТИ.org
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18.12.2020 19:03 Відповісти
эта дорога - вечный неиссякаемый источник дохода любой власти.... делают ее тяп-ляп чтобы на следующий год снова лярды пилить...уроды
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18.12.2020 19:22 Відповісти
Так тяп ляп сделали, что носятся по ней 180 км в час.
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19.12.2020 00:45 Відповісти
Так по Киеву и за 200 носятся, это не значит, что качество дорог отличное, а весной снег не сойдет вместе с асфальтом. Про носящихся 180 по украинским дорогам каждый день некрологи печатают.
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19.12.2020 13:52 Відповісти
Эту трассу уже с 2011 года делали 2раза. Для вас надо Гитлера, который

приказал безработных отправить в середине 30-х на строительство автобанов,
которые существуют и сейчас, несмотря на дикое отношение к ним бывших
оккупационных властей.
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18.12.2020 19:39 Відповісти
так тебя гитлер если и не отправит строить трассу, то потом будет по ней бесплатно катать на газенвагене, гитлерюгенд ты мамкин))))))) гестаповец комнатный))))) штурменфюрер подпивасный))) бггггг
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19.12.2020 06:49 Відповісти
рейхсфюрер коммунального осбб..
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20.12.2020 09:46 Відповісти
ну от хто цих ібанатів розумними назве !!!
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19.12.2020 02:06 Відповісти
скільки на цю дорогу вкдадено? мабуть її стелють золотою плиткою.
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19.12.2020 16:19 Відповісти
И эти деньги *********, твари.
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19.12.2020 22:01 Відповісти
должны делать ремонт только иностранные фирмы и под надзором **** ИНАЧЕ - наши клоуны стануть еще богаче
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19.12.2020 22:59 Відповісти
кредит выписали под расейский битум, который тайно везут в Украину, то есть тарговля-на -крави и всё такое, но то такое...
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20.12.2020 09:48 Відповісти
А вакцину нам обещали жеж бесплатно вроде.
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20.12.2020 21:25 Відповісти
Эту трассу уже столько ремонтировали, ремонтировали, ремонтировали, что ее можно банкнотами в сто баксов покрыть от Киева до Одессы. Видно очень хороший есть подрядчик для выполнения работ. Сначала я отчислял, потом дети, теперь внуки...
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21.12.2020 01:35 Відповісти
эта "дорога" давно уже должна быть выложена из золотых слитков или стодоллоровыми купюрами...
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21.12.2020 08:06 Відповісти

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