БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1280 відвідувачів онлайн
Новини
8 763 10
газ (7800) Надра України (21) Нафтогаз (3276) купівля (1306) сланцевий газ (42)

"Нафтогаз" подписал договор о покупке компании для добычи сланцевого газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и председатель правления НАК "Надра Украины" Тарас Кузьмич 18 декабря подписали договор купли-продажи доли в размере 99% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская".

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", для завершения сделки компания ожидает ее одобрения Антимонопольным комитетом.

Кроме того, "Нафтогаз" заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", принадлежащего дочернему предприятию НАК "Надра Украины" – "Украинский геологический научно-производственный центр".

В результате двух сделок "Нафтогаз" станет единственным владельцем "Надра Юзовская".

"После завершения официальных процедур мы будем готовы в кратчайшие сроки сдвинуть с места вопрос разработки Юзовской площади, который не решался годами. В 2016 году мы предлагали Кабинету министров возобновить работы на "Юзовке" и очень рады, что действующее правительство согласилось на этот очевидно верный шаг", – прокомментировал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Он отметил большой потенциал сделки для наращивания ресурсной базы "Нафтогаза".

"Мы уже имеем большие наработки и уникальную экспертизу, ведь ведем деятельность в непосредственной близости от этого участка. Вместе с правительством, с коллегами из НАК "Надра Украины" мы делаем очередной шаг к более эффективному использованию потенциала недр и увеличению добычи собственного газа нашей страной", – добавил Коболев.

Как сообщалось, 16 декабря Кабинет министров одобрил приобретение НАК "Нафтогаз Украины" 99% уставного капитала ООО "Надра Юзовская" у национальной акционерной компании "Надра Украины". Цена пакета акций должна быть определена сторонами сделки по итогам проведенной оценки.

Ранее Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде получения НАК "Нафтогаз Украины" в собственность доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что обеспечивает превышение 50% голосов в управлении компании.

ООО "Надра Юзовская" имеет специальное разрешение на разведку и добычу газа на Юзовской площади до 2063 года.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Читайте также: "Нафтогаз" подал на согласование соглашения о разработке четырех месторождений

Напомним, Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение о передаче права инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Однако соответствующий договор до сих пор не был подписан.

Yuzgas B.V. должен был заплатить $40 млн за 90% собственности в "Надра Юзовской", но гарантированно из этой суммы должно быть уплачено только 10%.

Yuzgas B.V. была создана за месяц до объявления отбора инвестора для разработки Юзовской площади, через инвестиционные фонды Emerstone Energy и Emerstone Capital Partners фирма заведена на бизнесмена Ярослава Кинаха, который утверждает, что фонд распоряжается деньгами иностранных инвесторов, имена которых не раскрывались. В августе 2017 года Кинах назвал бенефициарами фонда себя самого и Тимоти М. Эллиотта, который известен как топ-менеджер Serinus Energy Inc (ранее Kulczyk Oil Ventures Inc) с активами в Румынии, где на разных должностях он работал с 2006 года.

Напомним, 24 января 2013 года Shell и ООО "Надра Юзовская" подписали СРП на поиск, разведку и добычу углеводородов на Юзовской площади. В сентябре 2013 года Shell уплатила бонус подписания 25 млн $. В конце 2014-го руководитель Shell в Украине Грэхем Тайли заявил, что достичь желаемого прогресса в разведке Юзовского месторождения газа не удалось из-за боевых действий на Донбассе, а в сентябре 2015 года Shell окончательно вышла из СРП.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Це просто св,ято ! Єдина гарна новина за останні 2 роки. Маю надію на практичну реалізацію планів. Успіхів !
показати весь коментар
19.12.2020 22:43
+1
Вот и я,о том же.Вы,даже не знаете ,что в Нафтогазе сей час цена 6.3 и я,уверен,что вы,даже не знаетет кто Вас на такую цену намахивает Советую поменять поставщика газа на гос.компанию.
показати весь коментар
20.12.2020 12:53
+1
Как показательно,местным порохоботам не интересна эта новость
показати весь коментар
20.12.2020 20:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ето тот нафтогаз скупает сланцевую добычу, который по словам Коболева терпит убытки и требует повышения тарифов для рабов? Я одного не пойму, как же Конституция Украины, где все ископаемые принадлежат народу Украины, а тут Коболев уже заключил договора с какими то дечерними на скорую руку сварганеными предприятиями *рога и копыта* о приобритении земных ресурсов Украины? А еще интереснее, что добывать будут наш украинский газ в Украины а завтра нам опять Коболев и его американская мама повысит тарифы в 10 раз до мировой рыночной цены умноженой на Вротдам+++
показати весь коментар
19.12.2020 22:31 Відповісти
А Коболев,что не народ Украины? Уж он точно считает себя народом Украины.
показати весь коментар
20.12.2020 08:27 Відповісти
У вас извращенная реальность.В Нафтогазе, сей час одна из самых низких цен на газ в Украине.Вы,как украинец должны преветствовать факт возврата природных ресурсов гос.компании даже путем покупки у ранее украденных у нее Януковичем и ко.
показати весь коментар
20.12.2020 12:34 Відповісти
Ага. Я вижу и возврат природных ресурсов и самые дешовые цены. Особенно когда в етом месяце пришла платежка за газ 9грн/куб. А в следующем году обещают и електроенергию *возратить* и поднять цену к стоимости газа
показати весь коментар
20.12.2020 12:42 Відповісти
Вот и я,о том же.Вы,даже не знаете ,что в Нафтогазе сей час цена 6.3 и я,уверен,что вы,даже не знаетет кто Вас на такую цену намахивает Советую поменять поставщика газа на гос.компанию.
показати весь коментар
20.12.2020 12:53 Відповісти
Це просто св,ято ! Єдина гарна новина за останні 2 роки. Маю надію на практичну реалізацію планів. Успіхів !
показати весь коментар
19.12.2020 22:43 Відповісти
Викликає великий сумнів доцільність проекту з видобутку сланцевого газу до повного виведення кацапських військ з Донбасу і відновлення кордону з *********** - адже залишається можливість ескалації військових дій і мародерства орди. Не варто забувати що всі модернізовані заводи з Донбасу кацапи вивезли.
показати весь коментар
20.12.2020 16:50 Відповісти
Что ты,несешь...?
показати весь коментар
20.12.2020 20:40 Відповісти
Как показательно,местным порохоботам не интересна эта новость
показати весь коментар
20.12.2020 20:41 Відповісти
Thanks for sharing the information it was very helpful for me https://run3sonline.com run 3
показати весь коментар
21.12.2020 06:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 