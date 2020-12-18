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АМКУ оштрафовал фармацевтическую компанию на 10 миллионов за похожую упаковку лекарств

АМКУ оштрафовал фармацевтическую компанию на 10 миллионов за похожую упаковку лекарств

Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф в размере 10,19 млн грн на ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" за использование для своего лекарственного средства "Цитрамон-Здоровье" оформления упаковки, очень похожего на то, которое использует его конкурент ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" для лекарственного средства "Цитрамон-Дарница".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение вынесено по жалобе последней компании.

В ходе рассмотрения дела Комитет установил, что "Фармацевтическая фирма "Дарница" начало использовать соответствующее оформление упаковки для своего товара раньше.

Кроме того, АМКУ также учел, что "Дарница" активно рекламировал собственную продукцию с оригинальным оформлением на телевидении, носителях внутренней рекламы, в печатных СМИ, на радио и в сети интернет.

Комитет проанализировал имеющиеся материалами дела и пришел к выводу о возможности смешивания двух упаковок "Цитрамон" и наличии нарушения в действиях ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

АМКУ оштрафовал фармацевтическую компанию на 10 миллионов за похожую упаковку лекарств 01 АМКУ оштрафовал фармацевтическую компанию на 10 миллионов за похожую упаковку лекарств 02

АМКУ отмечает, что вопрос сходства отдельного элемента упаковки для Цитрамона был предметом рассмотрения судебного спора между двумя компаниями, в котором суды также установили похожесть оформления упаковок.

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