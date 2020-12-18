Украина и Канада внесут изменения в соглашение о свободной торговле, – посол

В 2021 году Канада и Украина модернизируют соглашение о свободной торговле.

Об этом сообщила посол Канады в Украине Лариса Галадза на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, передает Интерфакс-Украина.

"Этот год будет важным, потому что предусматривается его (соглашения) модернизация, включая услуги. Потому я с нетерпением жду возможности работать в этом направлении", – сказала Галадза.

При этом она подчеркнула, что Украине необходимо продолжать работать в направлении реформы системы правосудия.

"Это крайне важно для украинских граждан и также для двусторонних отношений, если мы хотим их усиливать, особенно торговые отношения", - добавила Галадза.

Также посол выразила надежду на то, что в 2021 году появится возможность упростить процесс путешествий между Канадой и Украиной.

"Связи между людьми – именно то, что формирует наши двусторонние отношения. Имею в виду тех людей, которые ездят из Украины в Канаду и наоборот. Думаю, что в течении следующего года у нас появятся возможности упростить этот процесс, прояснить, наладить и вернуться к чему-то вроде нормальной жизни после года, который прошел", – пояснила она.

Кроме того, дипломат напомнила, что 1 января вступает в силу соглашение между Канадой и Украиной о совместном производстве аудиовизуальной продукции.