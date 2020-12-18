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Цены на электроэнергию на рынке достигли 1,8 гривни за киловатт

Цены на электроэнергию на рынке достигли 1,8 гривни за киловатт

На текущей неделе продолжался рост цены электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), а также наблюдалось ускоренное критическое снижение запасов угля на ТЭС.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка", а также общественной организации "Всеукраинская Энергетическая Ассоциация".

В частности, средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ, в период с 14 по 18 декабря составила 1764,65 грн/МВт-ч при средневзвешенной цене за пять рабочих дней предыдущей недели, с 7 по 11 декабря ‒ 1602,18 грн/МВт-ч, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, с начала текущей недели цена э/э на РСВ превысила отметку в 1700 грн и составила на 14 декабря 1726,69 грн/МВт-ч. Примечательно, что в последующие три дня цена планомерно возросла с 1726,69 до 1794,91 грн/МВт-ч на 17 декабря, снизившись затем в пятницу до 1775,83 грн/МВт-ч.

Участники рынка выделяют три основные причины ценового роста.

Первая – резкое похолодание в первой половине декабря, что привело к росту энергопотребления выше прогнозных значений и запуску в эксплуатацию дополнительных дорогих энергоблоков ТЭС. Второй причиной стало снижение предложения э/э на РСВ вследствие изменения механизма ПСО по населению для "Энергоатома" и постепенной переориентацией ядерного монополиста, вместе с госпредприятием "Гарантированный покупатель", с РСВ на рынок двухсторонних договоров.

Помимо того, росту цен способствовала частичная недовыработка дешевой э/э атомными станциями в связи с внеплановой суточной остановкой энергоблока №1 Ривненской АЭС и дальнейшим снижением его нагрузки на 210 МВт, а также продолжающимся внеплановым ремонтом энергоблока №5 Запорожской АЭС в связи с выполнением мероприятий по продлению его эксплуатации.

По информации "Всеукраинской Энергетической Ассоциации", в настоящее время угольные энергоблоки продолжают работать с внеплановой повышенной нагрузкой, которая в часы пик возрастает до 9 ГВт, а в часы ночного минимума превышает 6 ГВт вместо расчетных 3 ГВт.

В результате продолжают стремительно снижаться запасы угля на складах ТЭС, которые, по состоянию на 18 декабря составляют 1,15 млн тонн, снизившись с начала отопительного сезона на 1,4 млн тонн. В частности, за 17 дней декабря было использовано со складов 532 тыс. тонн.

При этом запас импортируемых антрацитовых марок угля составляет 330 тыс. тонн, из которых 300 тыс. тонн сосредоточено на Славянской и Луганской ТЭС.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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