Зеленский сменил главу Запорожской области (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Старуха главой Запорожской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №577/2020 Зеленский подписал 18 декабря, сообщает пресс-служба президанта.

Другим своим указом №576/2020 президент уволил Виталия Боговина с должности председателя Запорожской ОГА согласно поданному им заявлению.

Александр Старух уже занимал должность главы Запорожской ОГА в 2008-2010 годах, сейчас является депутатом Запорожского облсовета от партии "ВО "Батькивщина", с 2013 года и до августа 2020 года возглавлял ее областную организацию.

В декларации Старуха за 2019 год указаны супруга и дочь, и при этом не указаны доходы.

Старуху принадлежит земельный участок в селе Шпитьки Киевской области площадью 2 тыс. кв. м, а также квартира на 135 кв. м. В Запорожье семья Старуха владеет квартирой на 56,1 кв. м. У супруги Старуха есть автомобиль Peugeot 2011 года выпуска.