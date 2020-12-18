Спиртзавод в Полтавской области продали за рекордные 234 миллиона

Вишняковский спиртзавод госпредприятия "Укрспирт" в Полтавской области продали на аукционе за рекордные 234 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает Фонд государственного имущества.

"За объект приватизации на торгах боролись сразу 8 компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раза – с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Пока это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и по финальной стоимости объекта", – сказано в сообщении.

Новый владелец получит спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию, и здание брагоректификации.

Согласно данным в системе "Прозорро", цену в 234 млн грн за лот предложило ООО "РесурсПромЗахид", следующая ставка фермерского хозяйства "Фаворит-агро плюс" оказалась всего на 13 гривен меньше. На третьем месте оказалось ООО "Интер вэй капитал" с предложением 134 млн грн.

Согласно данным госреестра, ООО "РесурсПромЗахид" занимается добычей полезных ископаемых и принадлежит Сергею Полищуку из Кагарлыка.

Фермерское хозяйство "Фаворит-агро плюс" принадлежит Александру Циганенко из Полтавской области.

Как сообщалось, предыдущую рекордную цену за спиртзавод в Украине предложила молдавская компания Zernoff, которая решила заплатить за попкупку Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской области 120 млн грн при стартовой цене 54,7 млн грн.

Напомним, приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре. В целом на онлайн-аукционах уже успешно приватизировано 14 заводов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменена государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.