Кремль заявил об отсутствии планов строить "город-сад" на оккупированном Донбассе

Россия продолжит поддерживать оккупационные администрации на Донбассе, но у Москвы нет намерений создать на этих территориях "город-сад".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, передает Интерфакс.

У Пескова попросили пояснить, что имел в виду накануне президент РФ Владимир Путин, говоря, что Россия будет усиливать поддержку Донбасса: идет ли речь в данном случае идет о наращивании производства, инфраструктурных объектах, социальной поддержке.

В связи с этим пресс-секретаря Путина спросили, не намерена ли Москва построить в этом регионе "город-сад".

"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится", – ответил Песков, обвинив в блокаде захваченного пророссийскими боевиками региона Украину.

"В этих условиях и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей Россия не может и не будет оставаться безучастной к судьбам этих людей. Поэтому, разумеется, Россия будет оказывать этим людям помощь", – добавил Песков, не уточнив, о какой именно помощи может идти речь.

Как сообщалось, накануне российский президент Владимир Путин пообещал увеличить поддержку подконтрольным районам Донбасса.

"Это касается производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера", – сказал Путин.



