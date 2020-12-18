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ялинка (9) Держлісагентство (115)

Государственные лесхозы планируют срубить 520 тысяч новогодних елок

Государственные лесхозы планируют срубить 520 тысяч новогодних елок

Лесохозяйства готовы заготовить 520 тыс новогодних елок, из которых 237 тыс. шт. – при проведении рубок ухода за лесом, еще 289 тысяч – на плантациях новогодних елок.

Об этом сообщил глава Госагентства лесных ресурсов Василий Кузьович, передает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам инвентаризации лесокультурных объектов в государственных лесохозяйственных предприятиях, принадлежащих к сфере управления Гослесагентства, в 2020 году учитывается 4,5 тыс. га плантаций, на которых растет 13,5 млн новогодних елок, из них 2,6 млн соответствуют стандарту для реализации.

В Гослесагентстве считают образцовой 4-летнюю елку высотой 1,1 метра.

В Гослесагентстве отметили, что также будут продаваться елки в горшках, однако пока их предложение ограничено, поэтому цена будет выше средней, стартуя от 200 грн и достигая 2500 грн "в зависимости от высоты и породы".

Как сообщалось, в минувшем году лесохозяйства отчитывались о возможностях реализации 2,8 млн елок и планах реализовать на Новый год около 500 тыс. из них.
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