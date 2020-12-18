Государственные лесхозы планируют срубить 520 тысяч новогодних елок

Лесохозяйства готовы заготовить 520 тыс новогодних елок, из которых 237 тыс. шт. – при проведении рубок ухода за лесом, еще 289 тысяч – на плантациях новогодних елок.

Об этом сообщил глава Госагентства лесных ресурсов Василий Кузьович, передает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам инвентаризации лесокультурных объектов в государственных лесохозяйственных предприятиях, принадлежащих к сфере управления Гослесагентства, в 2020 году учитывается 4,5 тыс. га плантаций, на которых растет 13,5 млн новогодних елок, из них 2,6 млн соответствуют стандарту для реализации.

В Гослесагентстве считают образцовой 4-летнюю елку высотой 1,1 метра.

В Гослесагентстве отметили, что также будут продаваться елки в горшках, однако пока их предложение ограничено, поэтому цена будет выше средней, стартуя от 200 грн и достигая 2500 грн "в зависимости от высоты и породы".

Как сообщалось, в минувшем году лесохозяйства отчитывались о возможностях реализации 2,8 млн елок и планах реализовать на Новый год около 500 тыс. из них.