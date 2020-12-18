Украина и Беларусь продлили договор на транзит нефти

АО "Укртранснафта" и BNK UK Ltd ("дочка" "Белорусской нефтяной компании", БНК) продлили контракт на транзит нефти на 2021 год, сообщил глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" и генеральный директор "Укртранснафты" Николай Гавриленко.

"Уже продлили. В начале декабря. В рабочем порядке", - сказал Гавриленко Интерфакс-Украина.

По его словам, тариф и контрактные условия между сторонами на следующий год соответствуют действующему договору.

"Условия те же. От белорусской стороны была просьба сделать определенный дисконт на тариф, но учитывая наши производственные особенности по прокачке в режиме, который предусмотрен договором, мы им объяснили, что снижение возможно в случае увеличения объемов транспортируемой нефти в их сторону. Дифференциалы у них есть, они четко понимают, какие варианты снижения тарифа возможны. Будут увеличиваться объемы – будет снижаться тариф", - пояснил Гавриленко.

Глава "Укртранснафты" также уточнил, что БНК уже номинировала на первую декаду января 2021 года один танкер.

В целом по итогам 2020 года транспортировка азербайджанской нефти из МНТ "Южный" в Беларусь через Украину составит 880 тыс. тонн, в т.ч. 80 тыс. тонн – в экспортном режиме.

Как сообщалось, SOCAR Trading начала поставки нефти "Белнефтехиму" в марте 2020 года. По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний в первом квартале в связи с разногласиями по цене. Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти, осуществлялись поставки из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.