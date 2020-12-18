Российское судно для достройки "Северного потока-2" оформили на фирму с одним сотрудником

Трубоукладочная баржа "Фортуна", которая недавно приступила к строительству короткого участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии, вновь сменила собственника.

Согласно данным Российского международного реестра судов (РМРС), владельцем судна теперь является ООО "КВТ-Рус", передает РБК.

Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Точная дата, когда ООО "КВТ-Рус" получило в собственность баржу "Фортуна", из судового реестра не выводится.

11 декабря "Фортуна" прибыла к месту строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии, где нужно проложить 2,6 км на относительно небольшой глубине. Сейчас баржа укладывает трубы к востоку от немецкого острова Рюген в Балтийском море, следует из данных сервиса Myshiptracking. Работы могут продлиться до 31 декабря, сообщало ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии.

Новый собственник баржи – "КВТ-Рус" – это московское микропредприятие, в 2019 году у него практически не было активов, в кассе было 1 тыс. руб., а выручки не было. В компании работает один человек – ее гендиректор и учредитель Сергей Викторович Малков. Про него известно только то, что он руководит ЗАО СП "Аэроприма", зарегистрированном по тому адресу, что и "КВТ-Рус".

"КВТ-Рус" только 10 декабря 2020 года изменило зарегистрированный основной вид деятельности с "оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием" на "предоставление услуг по перевозкам". Дополнительный вид деятельности был изменен с "производства прочих насосов и компрессоров" на "деятельность морского грузового транспорта".

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"Фортуна", построенная в Китае, но ходящая под российским флагом, строила прибрежный участок "Северного потока-2" в России до введения американских санкций. На тот момент судно по договору бербоут-чартера (аренды) эксплуатировала российская группа компаний МРТС.

В августе 2020 года МРТС заявила, что не собирается участвовать в достройке "Северного потока-2". 1 декабря компания сообщила, что договор аренды был расторгнут по инициативе собственника.

Как отмечает агентство, новая смена собственника баржи произошла на фоне возможного ужесточения санкций США в отношении "Северного потока-2". Против проекта уже введены потенциальные санкции по линии закона CAATSA ("О противодействии неприятелям Америки через санкции"), которые могут быть наложены на инвесторов проекта.

С декабря 2019 года также действуют санкции в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков "Северного потока-2", из-за которых прекратила подводную укладку труб швейцарско-голландская компания Allseas.

Как сообщалось, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.



