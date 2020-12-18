Единый сервис 104.ua присоединился к национальному проекту "Дія.Цифрова освіта"

В рамках сотрудничества между Министерством цифровой трансформации и ООО "104.ua" центры обслуживания клиентов "104.ua Клієнтський простір" превратятся в цифровые хабы. В них желающие смогут получать уроки цифровой грамотности в рамках всеукраинского проекта "Дія. Цифрова освіта".

На первом этапе цифровыми хабами станут 18 центров "104.ua Клієнтський простір", расположенные в областных центрах Украины, передает пресс-служба Региональной газовой компании (РГК).

"Мы планируем, что все наши центры обслуживания, которых насчитывается 125 по всей Украине, присоединятся к проекту "Дія. Цифрова освіта". Для этого более 40 наших специалистов уже прошли обучение и станут тренерами. Они будут передавать свои знания об использовании "Дії" и будут вовлекать потребителей в диджитал", – отметил директор ООО "104.ua" Юрий Петрук.

Глава компании добавил, что в ближайшие недели десятки других хабов 104.ua также присоединятся к национальному проекту по развитию цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта".

В свою очередь заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что благодаря партнерству еще больше украинцев получат возможность посетить локации, где можно бесплатно получить доступ к сайту "Дія.Цифрова освіта" и пройти обучение цифровой грамотности.

Она добавила, что Министерство цифровой трансформации Украины продолжает поиск хабов цифрового образования по всей Украине.

Первыми хабами 104.ua, которые уже присоединились к национальному проекту по развитию цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта", стали:

Винница, ул. Шмидта, 32

Луцк, пр. Молодежи, 14-А

Днепр, ул. Паторжинского, 24

Каменское, ул. Лесопильная, 8-А

Житомир, ул. Киевская, 54

Ужгород, ул. Погорелова, 2

Запорожье, ул. Южное шоссе, 52

Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 37

Кривой Рог, ул. Виталия Матусевича, 2-А

Львов, ул. Золотая, 42

Николаев, ул. Никольськая, 25-А

Ривне, ул. Академика Грушевского, 8

Сумы, ул. Алексея Береста, 21

Дергачи, ул. Каштановая, 5

Харьков, Гимназийная наб, 18-А

Хмельницкий, ул. Свободы, 22

Черновцы, ул. Главная, 243

Чернигов, просп. Победы, 108-А

Напомним, компания 104.ua основана Региональной Газовой Компанией с целью внедрения единых стандартов качественного обслуживания потребителей природного газа.

РГК – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.