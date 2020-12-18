Минфин профинансирует восстановление демонтированной евроколеи до Ужгорода

В Государственном бюджете на 2021 год заложено финансирование на проектирование и начало работ по восстановлению ранее демонтированного железнодорожного пути европейского стандарта шириной 1435 мм от Чопа до Ужгорода.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, передает пресс-служба Минфина.

По словам заместителя министра, реализация этого проекта позволит создать в Ужгороде транспортный хаб для пересадки с пассажирских поездов из разных уголков Украины, которые едут по "широкой" колее (1520 мм), на поезда на европейской колее (1435 мм) в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию, Австрию и в другие страны Европы.

"Главная задача транспортного хаба в Ужгороде – это создание возможности путешествовать между Украиной и странами ЕС быстро, безопасно и комфортно", – сказал Кава, отметив, что путешествие из Ужгорода в Будапешт будет продолжаться до четырех часов.

Замминистра также сообщил, что для большего удобства пассажиров и экономии времени, на вокзале Ужгорода запланировано обустроить пункт таможенного и пограничного контроля, что позволит не останавливать поезда на государственной границе.

"Такая инициатива полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии ЕС, согласно которой железная дорога определена приоритетным видом транспорта, на развитие которого страны-члены ЕС будут направлять государственные инвестиции. Пассажирские перевозки этим видом транспорта должны увеличиться вдвое в ближайшие 10 лет", – добавил Кава.

Как сообщалось, еще 2018 году "Железнодорожная компания Словакии" изучала технические возможности запуска поезда Ужгород-Кошице с последующим продлением маршрута до Братиславы и Праги.

Первый вариант организации ж/д сообщения состоит в замене колесных пар поезда с евроколеи на украинский стандарт и наоборот в Матевце, для чего там необходимо будет создать соответствующую инфраструктуру. Второй вариант – продление европейской колеи из Матевце до Ужгорода. В данном случае достроить необходимо будет всего 11 км ж/д полотна.