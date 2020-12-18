"Энергоатом" объявил о начале спора с Россией за захваченное имущество в Крыму

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" 17 декабря подписало договор с международной юридической фирмой Shearman&Sterling на предоставление услуг по подготовке и направлении уведомления о споре от имени компании к Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Интересы ГП "НАЭК "Энергоатом" будет представлять известная международная юридическая компания, которая ранее уже участвовала в аналогичных делах против РФ и имеет значительный опыт и безоговорочное лидерство в решении сложных инвестиционных арбитражных споров, в частности имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против РФ", – отмечается в сообщении.

При этом "Энергоатом" не уточняет перечень захваченного оккупационными властями имущества, но по данным СМИ речь идет о Донузлавской ветряной электростанции (ВЭС), расположенной в Сакском районе полуострова и являющейся обособленным подразделением "Энергоатома".

Как сообщалось, Арбитражный суд в Париже в 2020 году начал рассмотрение иска НЭК "Укрэнерго" против Российской Федерации о незаконном захвате РФ инфраструктурных объектов компании на территории Крыма. Общая сумма исковых требований "Укрэнерго" в рамках спора составляет 527,53 млн евро с учетом процентов (94,61 млн евро по состоянию на 20 октября 2020 года).



