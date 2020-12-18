Крупнейшая финансовая группа Скандинавии решила уйти из России

Финансовая группа Nordea объявила о закрытии бизнеса в России, в том числе ликвидации одноименного российского банка.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

"В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России", – сказано в сообщении.

Как отмечает Интерфакс, Nordea зашла на российский рынок в 2006 году, купив "Оргрэсбанк" (позже переименован в "Нордеа банк") с коэффициентом около четырех капиталов. Еще в 2014 году банк входил в топ-30 крупнейших кредитных организаций РФ, однако в 2015 году он начал сокращать бизнес, отказавшись от розничного кредитования в пользу развития корпоративно-инвестиционного блока.

Nordea – шведская компания, крупнейшая в Скандинавии финансовая группа. Компания занимается банковским обслуживанием физических и юридических лиц, а также управлением активами.