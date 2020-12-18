Рада займется поиском средств на закупку вакцин от коронавируса после праздников, – Разумков

Министерство финансов и Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета только прорабатывают механизмы наполнения специального фонда госбюджета для закупки вакцин от коронавируса.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Мы сразу после Нового года, думаю, будем искать дополнительные возможности по наполнению этого фонда", – отметил Разумков.

Он отметил, что в принятом государственном бюджете на 2021 год заложены те расходы, в частности на медицину, которые возможны в государстве в нынешних условиях.

При этом Разумков добавил, что финансирование недостаточное.

"Как Верховная Рада мы исходим только из тех ресурсов, которые нам предлагаются. Мы не можем просто взять и добавить расходы", – пояснил спикер парламента.

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Как сообщалось, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.

Авторы исследования отмечают, что власти Украины, как и многих других стран, полагаются на программу COVAX с участием 189 государств под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрено 2,6 млрд грн на вакцинацию, тогда как Минздрав подавал заявку на выделение 15,1 млрд грн.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.