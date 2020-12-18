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Минздрав зафиксировал увеличение количества новых заболевших коронавирусом

Минздрав зафиксировал увеличение количества новых заболевших коронавирусом

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 декабря в Украине за сутки зафиксировано 12 630 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что почти на 600 случаев больше, чем днем ранее.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в том числе заболели 620 детей и 552 , медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях.

В целом за последние сутки госпитализировано 2904 человек, зафиксировано 260 летальных случаев.

В то же время выздоровели 12 866 человек.

За сутки осуществлено 68,76 тыс. тестирований, в том числе методом ПЦР - 42,34 тыс.

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