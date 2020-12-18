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Медведчук (355) росія (13633) Козак (43)

У Медведчука нашли бизнес на границе России с Китаем. ВИДЕО

Компания, связанная с семьей председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его ближайшего соратника Тараса Козака, занимается строительством специального терминала и канатной дороги между Российской Федерацией и Китаем.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Речь идет о строительстве канатной дороги через реку Амур, которая должна связать российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Этот проект был анонсирован в 2013 году, в 2015 году правительства России и Китая подписали соглашение о строительстве и обслуживание канатной дороги, которое предусматривает налоговые льготы для проекта.

Согласно официальным сообщениям, дорога будет иметь протяженность 973 метров, будет состоять из двух кабин, каждая из которых сможет вместить до 110 человек, а в четырехэтажный терминал будет входить международный пункт пропуска, торговые помещения и общественное пространство. Закончить строительство планируют в 2023 году и исключительно за счет инвестора.

Как выяснили журналисты, на несколько лет реализация проекта затормозилась, однако в последнее время работа над ним активизировалась после того, каккомпания-инициатор и инвестор "ВЭД Девелопмент" сменила владельца.

Сейчас компанией "ВЭД Девелопмент" формально владеет Александр Баримов. Он же является директором фирмы "Ньюйол", входящей в структуру компании "Юг Энерго", которою Виктор Медведук указал в своей декларации как бизнес его жены Оксаны Марченко.

Кроме того, тот же Баримов руководил российской компанией "Добробут Инвест", которую в своей декларации указывал ближайший соратник Медведчука Тарас Козак.

Тарас Козак и кум Путина Виктор Медведчук давно дружат семьями, являются депутатами от ОПЗЖ и оформили свой бизнес на жен.

При этом связь Медведчука-Козака со строительством канатной дороги через Амур прослеживается не только через Александра Баримова, а и через родного брата Виктора Медведчука – Сергея.

Кроме "ВЭД Девелопмент", в строительстве канатной дороги участвует группа компаний "Регион", которую местные власти называют главным инвестором. Согласно отчетности, "Регион" предоставляет "ВЭД Девелопмент" кредиты через связанные структуры: ГК "Регион" и управляющую компанию "МКБ-Капитал".

Группа компаний "Регион", как указано на ее сайте, контролируется российским бизнесменом Сергеем Судариковым, которого в российских СМИ называют близким к Игорю Сечину, давнему другу президента России Владимира Путина.

Сергей Медведчук фигурировал в российских СМИ в качестве советника гендиректора по инвестициям концерна "Россиум", которым официально владеет Судариков.

Таким образом, опосредованные связи между Медведчуком-Козаком и строительством на Амуре можно проследить не только через Баримова и "ВЭД Девелопмент", но через инвестора проекта – ГК "Регион" и брата Виктора Медведчука.

Кроме "ВЭД Девелопмент", Александр Баримов основал еще одну компанию – "Мильдор Девелопмент". И эта компания, как заявляют власти Амурской области, вместе с группой компаний "Регион", планирует построить рядом с канатной дорогой отель и спортивно-культурный центр.
Сам Виктор Медведчук подтвердил, что что его брат действительно имеет отношение к группе "Регион", но не смог вспомнить, чем его менеджеры и члены семьи занимаются в России.

Автор: 

Джерело:  Радио Свобода


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Топ коментарі
+2
А зелені за героями Майдану та АТО полювання відкрили!
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18.12.2020 12:45
+2
Так же как и соевые. Или не помнишь как при Петьке Мертвечук был безальтернативным переговорщиком и как мусора избивали патриотов которые хотели Мертвечука взять за жабры
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18.12.2020 13:49
+1
От за кого треба СБУ братись , а не за селян , які два гімна співали, хоча не виключено , що за цим і його люди стоять !
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18.12.2020 12:02
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От за кого треба СБУ братись , а не за селян , які два гімна співали, хоча не виключено , що за цим і його люди стоять !
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18.12.2020 12:02 Відповісти
Возможно это будет открытием для Раз умного.
"два гімна" и два гімни - это немного разные вещи.https://censor.net/ru/n3237722
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18.12.2020 12:56 Відповісти
А зелені за героями Майдану та АТО полювання відкрили!
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18.12.2020 12:45 Відповісти
Так же как и соевые. Или не помнишь как при Петьке Мертвечук был безальтернативным переговорщиком и как мусора избивали патриотов которые хотели Мертвечука взять за жабры
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18.12.2020 13:49 Відповісти
Прищурився, ****!
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18.12.2020 13:07 Відповісти
Кумыдло Куйла сказало четко , у нас будет все , но я не сказал что у вас будет все..
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18.12.2020 13:30 Відповісти
Еврика бл****. А мы никто не догадывались кто такой Мертвечук
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18.12.2020 13:48 Відповісти
А куда смотрит наш гарант конституции Зеленский со своей силовой бандой!! Или он тоже в доле!!
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18.12.2020 14:27 Відповісти
так гарант на это, даже и внимания не обращает, ему плевать на такое.
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18.12.2020 17:31 Відповісти
Ну і...? Як довго ми будемо усе це терпіти, мертветчука нам шо самим треба утілізувати, СБУ тільки патріотів та підприємців може гнобити? І нахера нам така влада с таким СБУ?
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18.12.2020 15:47 Відповісти

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