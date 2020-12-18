Шмыгаль пожаловался на "кадровый голод" в правительстве

В стране существует дефицит квалифицированных и незаангажированных профессиональных кадров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Кадровый голод подтверждаю, он есть", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что ему сложно находить нужных профессионалов.

"Что такое на сегодня кадровая политика правительства? Есть банальные слова: профессиональные и порядочные. Но есть еще несколько параметров, на которые нужно опираться, когда сегодня подбираешь кадры: незаангажированость и результативность", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что возможно ранее и были люди, которые делали реформы, но на данный момент "хочется более быстрых законодательных изменений, хочется быстрее менять нормативку, хочется ускорять эти реформы, и быстрее получать видимый результат".

Напомним, до прихода на госслужбу в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, где за 7 месяцев получил почти 3 млн грн.