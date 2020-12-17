Горсовет Днепра утвердил бюджет города с доходами в 14,3 миллиарда

Днепровский городской совет утвердил бюджет города на 2021 год с доходами на уровне 14,3 млрд грн и расходами в 13,6 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба горсовета, таким образом бюджет города на 2021 год на 6,9% больше прошлогоднего.

Среди общего объема запланированных расходов бюджета Днепра 2021 года наибольшую часть – 54,9% или 7,4 млрд грн – составят защищенные статьи. По сравнению с 2020 годом эта статья расходов выросла на 1,4 млрд грн. Из них 1,1 млрд грн составляет реверсная дотация госбюджета.

При этом на образовательную сферу город планирует выделить 4,7 млрд грн, на медицинскую отрасль – 459 млн грн, из которых на медикаменты выделят 69,4 млн грн.

Финансирование социального обеспечения и защиты в 2021 году составит 415 млн грн, физической культуры и спорта – 219 млн грн, культуры и искусства – 183 млн грн.

Кроме того, в бюджете предусмотрено 2 млрд грн на развитие жилищно-коммунального хозяйств, из них на целевые программы софинансирования и поддержки ОСМД и ЖСК – 70 млн грн.

Финансирование сферы дорожного хозяйства, транспорта и инфраструктуры в 2021 году составит 2,2 млрд грн.

Как сообщалось, по данным КГГА, доходы бюджета Киева на 2021 год планируются в сумме 59,2 млрд грн, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2020 года доходы вырастут на 1,3% (755,2 млн грн).