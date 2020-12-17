"Укртатнафта" Коломойского планирует увеличить переработку нефти

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) по итогам 2020 года прогнозирует увеличение объема переработки нефти на 17,7% – до 2,95 млн тонн, с последующим наращиванием переработки в 2021 году до 3,5 млн тонн.

Об этом сообщил главный технолог "Укртатнафты" Юрий Голич в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine online, передает Интерфакс-Украина.

.По словам Голича, в целом компания планирует вывести Кременчугский НПЗ на уровень переработки 7 млн тонн нефти в год.

"Курс на наращивание объемов переработки для нас является очевидным: растет объем – снижаются удельные затраты", ‒ сказал Голич.

По его словам, реализация производственных планов компании потребует увеличения импорта нефти, при этом ставка будет сделана на вовлечение в переработку более дешевой сернистой нефти.

Главный технолог "Укртатнафты" назвал ряд приоритетных инвестиционных проектов компании, которые помогут реализовать производственные планы и обеспечить выход продуктов Кременчугского НПЗ на рынок.

Это сооружение установки гидроочистки дизельного топлива, компактной установки производства водорода, установки утилизации сероводородсодержащего газа, а также модернизация битумной установки и установки гидроочистки бензина каталитического крекинга.

Как сообщалось, "Укртатнафта" в своем годовом отчете оценила свою долю в 2019 году на украинском рынке бензинов в 41% и дизтоплива – 11%.

В общем объеме реализации продукции на внутренний рынок пришлось 97,21% , на внешний – 2,79%.

В 2019 году Кременчугский НПЗ выпустил 227,77 тыс. тонн бензина А-95, бензина А-92 – 341,36 тыс. тонн, дизтоплива – 663,11 тыс. тонн, мазута – 254,88 тыс. тонн, авиатоплива РТ – 215,6 тыс. тонн, дорожного битума – 207,78 тыс. тонн.

Помимо украинской нефти, которая занимает основной объем в переработке на Кременчугском НПЗ, "Укртатнафта" также закупает импортные сорта Azeri Light (Азербайджан), Bakken (США) и EL Sharara (Ливия).

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесмена Александра Ярославского.