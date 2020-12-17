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аукціон (1314) приватизація (1323) Укрспирт (228) ФДМУ (1352)

Фонд госимущества продал спиртзавод на Львовщине за 48 миллионов

Фонд госимущества продал спиртзавод на Львовщине за 48 миллионов

ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" (ране – "Зализобуд Груп") приобрело на онлайн-аукционе Воютицкий спиртовый завод ГП "Укрспирт" в Самборе Львовской области за 48 млн грн.

Согласно информации в системе "ProZorrо. Продажи",стартовая цена спиртзавода составляла 32 млн грн, заявку на участие в торгах подали три компании, передает Интерфакс-Украина.

Победитель должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Объект расположен на 27,2 га в с.Воютычи, (Самборский район Львовской обл.). Суточная мощность производства – 1,7 тыс. дал этилового спирта. Год основания – 1913, модернизации – 2016. Производство на объекте временно приостановлено.

Новый владелец получит, в частности, цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочное и дрожжебродильное отделения.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром зарегистрированного в феврале этого года ООО "СКН "Современная коммерческая недвижимость" является Дмитрий Березовенко.

Как сообщалось, приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре. В целом на онлайн-аукционах уже успешно приватизировано 14 заводов ГП "Укрспирт".

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон о разгосударствлении спиртовой отрасли согласно которому с 1 июля 2020 года отменена государственная монополия на производство спирта, в частности, как лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей. Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также проводить полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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