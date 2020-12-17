НАБУ проводит обыски в Министерстве культуры

В четверг, 17 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыск в помещении Министерства культуры и информационной политики, в Директорате культурного наследия и музеев.

Как сообщает пресс-служба министерства, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, которое касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году.

"Министерство готово максимально способствовать расследованию этого дела, сотрудничать со следствием, помогать выяснять все обстоятельства", – подчеркивается в сообщении.

В НАБУ пока что не прокомментировали эту информацию.