Потребительские настроения украинцев в ноябре выросли, – исследование

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, после снижения в ноябре на 9,2 пункта, в декабре вырос на 3,3 п. – до 65,7 п. по 200-бальной шкале.

Об этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens, передает Интерфакс-Украина.

"В ноябре 2020 года потребительские настроения небольшой степенью улучшились. Возможные причины такого улучшения – это рост занятости и деловой активности в октябре, ослабление девальвационных ожиданий. Наибольший прирост показал индекс целесообразности совершать крупные покупки, который вернулся на уровень июля-сентября после падения в октябре", – говорится в исследовании.

Согласно исследованию, в ноябре индекс текущего положения (ИТС) вырос на 7,1 п. – до 62 п., в частности, индекс текущего личного материального положения вырос на 4 п. (до 50,9 п.), а индекс целесообразности крупных покупок – на 10,2 п. (до 73,2 п.).

В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц вырос на 0,8 п. – до 68,2 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 3,4 п. (до 76,5 п.), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года – на 2,2 п. (до 55 п.), в то время как индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет сократился на 3,1 п. (73,2 п.).

В отчете Info Sapiens указывается, что в ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос (ухудшился) на 0,6 п. – до 147,6 п., а индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,1 п. – до 187,4 п.

Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшился – индекс девальвационных ожиданий сократился на 5,8 п. – до 154,8 п.

Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале – до 81,9 пунктов (к уровню мая 2019 года), в марте – до 73 п., в апреле – до 66,2 п., после чего возросли в мае – до 76,3 п. и вновь снизились в июне – до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 пункта, в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., после чего в октябре ухудшились на на 9,2 п.