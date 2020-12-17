Курс биткойна превысил рекордные $23 тысячи

Курс биткойна в четверг, 17 декабря, в ходе торгов дорожал до $23,77 тыс., установив новый исторический рекорд.

Согласно данным плаформы CoinDesk, в течение следующих 30 минут после подъема до этого уровня курс криптовалюты упал до $22,19 тыс.

По данным на 18:00 стоимость биткойна вновь превысила $23 тыс. – сейчас он стоит $23,19 тыс, что на 12% больше, чем днем ранее.

В текущем году стоимость биткойна подскочила почти втрое, в том числе за последний месяц – на 16% на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

Аппетит к риску поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в рискованные активы, включая биткойн, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.



