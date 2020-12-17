С момента восстановления производства ОПЗ произвел более миллиона тонн удобрений, – "Агро Газ Трейдинг"

За 500 дней с момента рестарта работы Одесский припортовый завод (ОПЗ) произвел 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака.

Об этом сообщила компания-давалец газа на ОПЗ "Агро Газ Трейдинг".

Указывается, что в течение 500 дней ОПЗ переработал 907 млн кубометров поставленного компанией АГТ газа и выплатил 42,7 млн грн долгов перед Группой "Нафтогаз".

Более 90% продукции ОПЗ реализовывается компанией АГТ на внешних рынках.

"Широкая география сбыта продукции завода - от стран Северной Америки и ЕС до Азии и Африки - позволяет уверенно смотреть в будущее, эффективно реализуя кратко-, средне- и долгосрочные производственные и социальные цели ОПЗ.

В топ-5 импортеров произведенного на ОПЗ карбамида за период в 500 дней работы вошли Индия (605 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (74,9 тыс. тонн), Мексика (60,4 тыс. тонн) и Сенегал (36,7 тыс. тонн). Изготовленный на ОПЗ аммиак экспортировался в Турцию (55,1 тыс. тонн), Грецию (30,4 тыс. тонн), Болгарию (10,8 тыс. тонн), Испанию (8,5 тыс. тонн) и Марокко (1,5 тыс. тонн)

По итогам ноября 2020 года ООО "Агро Газ Трейдинг" вошло в топ-3 наибольших экспортеров удобрений из Украины, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса. Удельный вес АГТ в структуре поставок удобрений на внешние рынки из Украины составил 33%", – говорится в сообщении "Агро Газ Трейдинг".

Контракт на поставку давальческого сырья между ОПЗ и АГТ действует до конца 2020 года. АГТ заявляет о готовности продолжать сотрудничество с ОПЗ на взаимовыгодных условиях после завершения 2020 года.

ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.