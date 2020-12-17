Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ
Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.
Об этом представитель Украины во Всемирном Банке (ВБ) Роман Качур сообщил в интервью Голосу Америки.
Он напомнил, что ВБ еще в июне фактически одобрил два кредита на политику развития на сумму по $350 млн каждый.
"По первому кредиту выполнены все условия но, к сожалению после решения Конституционного Суда по поводу отмены электронных деклараций, нарушены условия выполнения предыдущих кредитов, которые предоставлял Всемирный банк. Из-за этого формальное решение, подписание кредитного соглашения остановлено и оно восстановится после того, как Украина примет меры, чтобы вернуться в рамку тех договоренностей, которые были ранее", – пояснил Качур.
Он уточнил, что выделение второго кредита связан с мероприятиями, которые необходимы для эффективного запуска рынка земли. В частности, это вопросы наполнения кадастра, регистрации прав, открытия реестров, финансовой поддержки малых и средних фермеров.
"Без этих компонентов, по мнению Всемирного банка, открытие рынка земли будет неэффективным и может привести к катастрофическим последствиям, когда крупнейшие игроки на рынке будут консолидировать земельные банки, и угрозе повторения ситуации, которая проходила с приватизацией в середине 90-х, когда фактически был создан класс олигархов", – добавил Качур.
Он напомнил, что Всемирный Банк в декабре выделил Украине $300 млн в рамках поддержки страны в условиях пандемии, но эти средства были выведены за рамки соблюдения условий.
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Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.
Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на $350 млн в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.
Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
Привет дефолт и пока, пока безвиз !
2. Ты должен каждый день молиться на меня и таких как я которые работают в ЕС и пересылают по 8 миллиардов долларов в год в Украину и благодаря МВФ гривна сегодня по 28 , а не по 128 , и ты в перещете на деньги не зарабатываешь 4 буханки хлеба , а 10 в месяц.
Тебе таких простых вещей не понять ?
3. Не будет кредита, будет нехватка валюты, гривна улетит по небес , может 40 , 50 или 100 и все подорожает , даже хлеб .
Бензин то за боксы Украина покупает , и если покупает по 1 доллар, а доллар 28 , то литр бензина 28 , а если доллар по 40 , то и литр бензина тоже будет 40 гривен, это тебе не дано понять ? Вот и в этом и есть помощь тебе и твоим родственникам от ЕС.
-а давайте посеем в етом году аж 500 гектар пшеницы, чтобы долгоносик подавился.
А мне напоминает ето сказку, как люди и змей Горыныч заключили договор, который заключался в том что раз в неделю скармливали змею Горынычу девственницу из села чтобы Горыныч не трогал село. Типо давайте выпросим у Европы очередной кредит для Ахметова чтобы Ахметов народ не сильно пресовал. Ето типо как волка задабривать овцами чтобы он нажрался и в овчарню не лез, вместо того чтобы пристрелить мразину.
Ты настолько тупой , что не поминаешь, что в первою очередь будет как всегда страдать простые люди .
Как это ? Если в Украине нехватка валюты , то гривна падает и все , а особенно импортные товары которые зависят от курса гривны будут дорожат .
Ты конечно же не понимаешь, что украинцы за бензин к примеру платят в долларах. Есть Украина импортирует бензин по 1 доллару за литр к примеру , а доллар стоит 28 гривен , то простой украинец платит 28 гривен , а если доллар будет по 50 гривен, то простой украинец за литр уже заплатит 50 гривен.
А если бензин подорожает, то хлеб тоже подорожает ? Нет ?
Мои доходы всегда смотрят налоговая , у меня все по белому и мне все равно что они смотрят . У меня все по закону .
Почему ты не пишешь по зарплаты в Дании , только про дорогие машины и квартиры, это не удобно тебе писать ? Моя зарплата за 2020 год после налога 428 000 датских крон .
Пенсия в Дании минимальная 12 700 датских крон .
Ещё раз для тебя танкиста , что все доллары которые я и такие как я пересылают в Украину , они доллары поддерживают курс гривны, и этим ты тоже пользуешься, потому что курс гривны влияет на тебя . Как ? Через курс гривны к доллару весит такая или другая цена на товары в магазине которые ты покупаешь, даже хлеб .
Вам МВФ даёт ? Так вкладывайте его в развитее экономики . Кто виноват что вы даёте власти ее разворовать ?
Почему я и уехал .
Чи ти і є сам Шмигаль ?
Дуже гарний лікнеп для совкозебілів.
Все одно і серед них знайдуться такі, що зможуть зрозуміти.
А пока что простым и простейшим переживать не о чем. Зачем вам знать, почему курс гривны такой, а не какой-то другой...
Что купят тут через фонды панамские? Печень твою цирозную или хрущевку? Или совковые предприятия, которые на Западе неконкурентноспособны?
Все, что мы можем и умее им дать - это то, что из зщемли выковыривается. Ни чего сложнее лопаты мы продать не можем.
МВФ поступает так же по сути. Им что то нужно, деньги стоп. Перестаньте позорить Украину, олигархи! Все законодательство Украины надо в утиль, т.к. трактовать его можно как хочешь, всех судей и законо-писателей туда же.
Приклад. Стипендія аспіранта у ВНЗ близько 5200 грн. Як за такі гроші можна думати про якісь винаходи???
Я навчався в аспірантурі КПІ в 2002-2005 р.р. (спеціальність 05.27.01), стипендія була 240-506 грн. Після закінчення, знайшов роботу на 1600 грн не_за спеціальністю. 2005 рік. На кафедрі залишитись шансів не було- більшість викладачів були передпенсійного віку набирали собі по 1,5 і більше ставки, щоб заробити на гарну пенсію
В сериале Зеленский послал в жопу МВФ, потому что они хотели уничтожить сельское хозяйство в Украине.
А в жизни МВФ послали в жопу Зеленского, потому что он саботирует борьбу с коррупцией.
https://www.youtube.com/watch?v=OMY5ezXtMaI
А ЗЕ и Шмыгаль уже новые карманы нашили. Уже даже отчитались, шо это результат титанических реформ и усилий.
И тут на тебе - сосите половой орган, ЗЕленые реформаторы.