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Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ

Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ

Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.

Об этом представитель Украины во Всемирном Банке (ВБ) Роман Качур сообщил в интервью Голосу Америки.

Он напомнил, что ВБ еще в июне фактически одобрил два кредита на политику развития на сумму по $350 млн каждый.

"По первому кредиту выполнены все условия но, к сожалению после решения Конституционного Суда по поводу отмены электронных деклараций, нарушены условия выполнения предыдущих кредитов, которые предоставлял Всемирный банк. Из-за этого формальное решение, подписание кредитного соглашения остановлено и оно восстановится после того, как Украина примет меры, чтобы вернуться в рамку тех договоренностей, которые были ранее", – пояснил Качур.

Он уточнил, что выделение второго кредита связан с мероприятиями, которые необходимы для эффективного запуска рынка земли. В частности, это вопросы наполнения кадастра, регистрации прав, открытия реестров, финансовой поддержки малых и средних фермеров.

"Без этих компонентов, по мнению Всемирного банка, открытие рынка земли будет неэффективным и может привести к катастрофическим последствиям, когда крупнейшие игроки на рынке будут консолидировать земельные банки, и угрозе повторения ситуации, которая проходила с приватизацией в середине 90-х, когда фактически был создан класс олигархов", – добавил Качур.

Он напомнил, что Всемирный Банк в декабре выделил Украине $300 млн в рамках поддержки страны в условиях пандемии, но эти средства были выведены за рамки соблюдения условий.

Читайте также: Решение КС может лишить Украину кредитов на $5 миллиардов, – Минфин

Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ в конце июня одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.

Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на $350 млн в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко.

Автор: 

Джерело:  Голос Америки


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Топ коментарі
+20
Мои поздравления Вам дэбили которые голосовали за ЗЕ и компанию . Хуже не будет?
Привет дефолт и пока, пока безвиз !
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17.12.2020 19:06
+19
Ты настолько тупой , что не знаешь какой флаг Норвегии?
2. Ты должен каждый день молиться на меня и таких как я которые работают в ЕС и пересылают по 8 миллиардов долларов в год в Украину и благодаря МВФ гривна сегодня по 28 , а не по 128 , и ты в перещете на деньги не зарабатываешь 4 буханки хлеба , а 10 в месяц.
Тебе таких простых вещей не понять ?

3. Не будет кредита, будет нехватка валюты, гривна улетит по небес , может 40 , 50 или 100 и все подорожает , даже хлеб .
Бензин то за боксы Украина покупает , и если покупает по 1 доллар, а доллар 28 , то литр бензина 28 , а если доллар по 40 , то и литр бензина тоже будет 40 гривен, это тебе не дано понять ? Вот и в этом и есть помощь тебе и твоим родственникам от ЕС.
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17.12.2020 22:46
+11
Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ - Цензор.НЕТ 1368
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17.12.2020 20:43
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Мои поздравления Вам дэбили которые голосовали за ЗЕ и компанию . Хуже не будет?
Привет дефолт и пока, пока безвиз !
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17.12.2020 19:06 Відповісти
Тебе то в твоей Норвегии зачем переживать за нас? Сиди там лови рыбку в океане, катайся на *евробляхах*. Или мой посуду в рыгаловках. А нам как то от ваших кредитов ни холодно ни жарко. За 30 лет ни я ни мои родственники ни копейки не получили помощи от ЕС.
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17.12.2020 21:40 Відповісти
Ты настолько тупой , что не знаешь какой флаг Норвегии?
2. Ты должен каждый день молиться на меня и таких как я которые работают в ЕС и пересылают по 8 миллиардов долларов в год в Украину и благодаря МВФ гривна сегодня по 28 , а не по 128 , и ты в перещете на деньги не зарабатываешь 4 буханки хлеба , а 10 в месяц.
Тебе таких простых вещей не понять ?

3. Не будет кредита, будет нехватка валюты, гривна улетит по небес , может 40 , 50 или 100 и все подорожает , даже хлеб .
Бензин то за боксы Украина покупает , и если покупает по 1 доллар, а доллар 28 , то литр бензина 28 , а если доллар по 40 , то и литр бензина тоже будет 40 гривен, это тебе не дано понять ? Вот и в этом и есть помощь тебе и твоим родственникам от ЕС.
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17.12.2020 22:46 Відповісти
Ща тебе интернетный люмпен-нищеброд, не видевший ничего длальше своего монитора/телевизора, расскажет, как он видит себе жизнь в Норвегии.
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18.12.2020 02:17 Відповісти
очень хорошая и качественная клизма в зад целой стране от родной судебной системы -- не выпрямиться
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18.12.2020 07:45 Відповісти
он не тупой, он хуже - оно зебуин!
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18.12.2020 08:01 Відповісти
Всемирный Банк заморозил кредит на $350 миллионов из-за решения КСУ - Цензор.НЕТ 1368
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17.12.2020 20:43 Відповісти
Вова заднюю не даст, он ведь и сам утаил свои миллионы в декларации. Он скорее пенсов без пенсий оставит, и скажет, что виноват Порошенко, или коронавирус. Так что госработники и пенсы - готовьтесь сосать то, чем Вова на пианине играл.
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17.12.2020 20:52 Відповісти
Какой ужоссс!!!??? Не понимаю только зачем простым людям за ето переживать. Ведь ето не помощь а кредиты, которые простолюдинам все равно ни копейки никто не даст. Ети деньги предназначались нашим бандитам-олигархам, которые доят народ а пошлины переправляют обратно в Европейские банки. Теперь Ахметов не получит мзду за *зеленые тарифы*?
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17.12.2020 21:38 Відповісти
Но больше похоже на анекдот про подорожанию воски мальчик а и его папу....Ахметка будет дожимать экономику.... что аукнется на конечном потребителе
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17.12.2020 21:42 Відповісти
Нет. Ето анекдот типо,
-а давайте посеем в етом году аж 500 гектар пшеницы, чтобы долгоносик подавился.
А мне напоминает ето сказку, как люди и змей Горыныч заключили договор, который заключался в том что раз в неделю скармливали змею Горынычу девственницу из села чтобы Горыныч не трогал село. Типо давайте выпросим у Европы очередной кредит для Ахметова чтобы Ахметов народ не сильно пресовал. Ето типо как волка задабривать овцами чтобы он нажрался и в овчарню не лез, вместо того чтобы пристрелить мразину.
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17.12.2020 21:51 Відповісти
Не понимаю только зачем простым людям за ето переживать. -- ***... кокой же ты тупой ! Ты 100 % московит , только московиты могут быть такие тупые .
Ты настолько тупой , что не поминаешь, что в первою очередь будет как всегда страдать простые люди .
Как это ? Если в Украине нехватка валюты , то гривна падает и все , а особенно импортные товары которые зависят от курса гривны будут дорожат .
Ты конечно же не понимаешь, что украинцы за бензин к примеру платят в долларах. Есть Украина импортирует бензин по 1 доллару за литр к примеру , а доллар стоит 28 гривен , то простой украинец платит 28 гривен , а если доллар будет по 50 гривен, то простой украинец за литр уже заплатит 50 гривен.
А если бензин подорожает, то хлеб тоже подорожает ? Нет ?
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17.12.2020 22:31 Відповісти
Можно я тебе отвечу , Нильс.... Европа уже давно поняла что имеет дело с финансовым наркоманом...Сколько денег не дай- разворуют... И снова будут ждать кредит.... Кредит это такая штука которая реально помогает человеку или государству думающему и работающему. Про бензин можешь сказки не рассказывать- по 20 долл бочку можно было танкерами привезти .... и про сеть нефтепроводов( откуда Беня выкачивал техническую нефть( техническая это та которая всегда в трубопроводе) и как убил ОНЗ в угоду Кременчугу....Иностранцы просто офигивали с наших ресурсов..... Но их разобрали избранные у кормушки.... Расскажи мне почему у тебя там ходят автобусы и паромы на газе? И налоги какие ты там платишь... Можешь не рассказывать я сам все прекрасно знаю про Европу ъъъъъ там дворцов нет понтов нет - люди просто живут и ПЛАТЯТ налоги.....
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17.12.2020 22:43 Відповісти
Про бензин можешь сказки не рассказывать- по 20 долл бочку можно было танкерами привезти . -- ***... , откуда вы такие тупые берётесь? Причём тут 20 или 15 , или 25 долларов за бочку ? Я тебе про то , что если бочка твоя по 20 долларов , а гривна по 30 за доллар, то ты заплатишь за эту бочку в Украине 600 гривен, а если будет нехватка валюты в Украине и гривна подешевеет до 50 гривен к примеру , то ты идеото уже не 600 гривен заплатишь, а 1000 гривен за ту саму бочку . Не понимаешь что тебе за тот самый товар надо будет больше платит ?
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17.12.2020 22:54 Відповісти
Нильс)))) это ты тупой - и флаг у тебя той страны где пенсию не платят .... Украина вышла из совка с Трубой и флотом а также ядерным оружием - и все кто у власти 30 лет прекрасно все тырили по карманам- тасскажи мне какие налоги ты там платишь? Выше 50 тыс евро покупка- ты должен показать источник дохода правильно ? Даг? Или ты ещё не даг))))Ты налоги в той стране с зарплаты и заплатил.....А то что ты пересылаешь в Украину- ты платишь банкам а не мне .... И потом пенсию получишь за какой стаж? А налоги на медицину итдитп ты тоже своими WU оплачиваешь?.... И после того как правительство прохлопало «норку» никто там долго не задержится...... из таких как ты заробитчанин.... Ты по какому контракту там работаешь? Как временный работник сельского хозяйства ? На свиноферме?Не раскалывай мне сказки - это государство с самыми дорогими машинами и домами и самым последним местом в Европе...... Кредит дают или берут очень редко - Чехия например полностью отказалась от кредитов ЕС .... Дада та самая Чехословакия .... совковая..... в 1968 не захотела русский мир
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17.12.2020 23:24 Відповісти
Ты нереально тупой . Я в Дании с 1992 года и я плачу налоги , которые работают на меня для моего благосостояния . Тебе не дано понять , что с тех налогов которые я плачу и такие как я строятся дороги например, по которых я езжу на машине . С тех налогов платят зарплату врачам , которые меня и других лечут . С тех налогов платят зарплату , учителям которые учат моих и других детей в школе и т д .
Мои доходы всегда смотрят налоговая , у меня все по белому и мне все равно что они смотрят . У меня все по закону .
Почему ты не пишешь по зарплаты в Дании , только про дорогие машины и квартиры, это не удобно тебе писать ? Моя зарплата за 2020 год после налога 428 000 датских крон .
Пенсия в Дании минимальная 12 700 датских крон .
Ещё раз для тебя танкиста , что все доллары которые я и такие как я пересылают в Украину , они доллары поддерживают курс гривны, и этим ты тоже пользуешься, потому что курс гривны влияет на тебя . Как ? Через курс гривны к доллару весит такая или другая цена на товары в магазине которые ты покупаешь, даже хлеб .
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17.12.2020 23:52 Відповісти
Это ты нереальный идиот. Мвф это не банкомат- уже ясно сказали .... В офшоры столько из Украины вывели - самим можно обеспечить МВФ. Сколько стоит купить дом в Дании? Такой как в конче- заспе? И сколько налогов надо заплатить за такую собственность как в кончезаспе но только по меркам Дании? Я работал с Датчанами и мне не рассказывай сказки..... И мой флажок это прокси.... потому что банят если шоколад не нравится..... Кредит ничего хорошего не даст - его проедят это как новая доза наркоману .... Экономика уже в полной заднице..... рассказать что будет с такими олигархами в Дании или иной другой стране.... Нефть стоит 20 баксов бочка а у нас она всеравно будет по стоимости Европы одинаково ....Бене не выгодна дешовая нефть и приватбанк был МММ - выкачал бабло из карманов и отдал своим невозвращаемые кредиты..... Украинская валюта это купоны- фантики - уже были миллионерами ..... Если система не рухнет сейчас - она всеравно будет падать пока не рухнет.... Налоги как и я ты платишь ТАМ. И свою минималку в 1200 евро ты получишь .... но в Дании самое худшее обеспечение в Европе..... Расскажи мне сколько обойдётся тебе 3 члена семьи по налогам и дом - почти вся зарплата ..... Но если вдруг экономика рухнет ( сейчас с.-х. Отрасль просто обвалилась и министр ушёл в отставку) Все норковые фермы в пролёте - сезонники сваливают и оунера просто незнаю где брать деньги....Забудь про Украину - толку тут не будет - страна наркоман
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18.12.2020 00:13 Відповісти
Что касается Украины , то Вы граждане Украины сами себе виноваты ! Кто вам ЗЕ и компанию выбирал ? Датчане ? Марсиане ? Или вы сами ? Что выбрали то и есть ? Ваша экономика , ваша страна в ваших руках , не так ли ? Никто кроме вас , экономику и благосостояние для вас не будет делать .
Вам МВФ даёт ? Так вкладывайте его в развитее экономики . Кто виноват что вы даёте власти ее разворовать ?
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18.12.2020 00:24 Відповісти
Вам МВФ кредит даёт ?
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18.12.2020 00:25 Відповісти
Ну ты вообще идиот- эта страна с 91 пошла под откос..... не будет тут толку ты сам понимал это и поэтому свалил нафиг .... Все кто у власти Кучма кравчук и прочие Юльки жульничеств доили и будут эту страну доить ибо они не хотят и дети их не хотят нормально работать как забугром.... Ты свалил и готов платить хоть 50% налога потому что знаешь- дети получат бесплатно образование и медицину ибо 44% из общей суммы налогов идёт на соц сферу 15на медицину..... Украины черновола не будет - я тоже в 2004 верил что будет переломный момент - сейчас не верю вообще.... профессор в Дании получает не больше 6-8 тысяч евро и платит налоги и ездит на велосипеде И ЭТО там нормально...... Я вообще обожаю общественный транспорт ..... 5 мин и ты в метро и не надо думать о машине и так далее .....Но это если ты нормальный человек то сразу вливаешься в эту среду .... Если бык и мажор - тогда можно тусить тут в гелеках и пафосных клубах.... Мне это не интересно - я поэтому органично и вписался в ЕС. Из Украины все нормальные уже свалили - зелик- это уровень 95 квартала мозга избирателя..... Сваты голобородько...... Ты попробуй просто пройти в толпе мегаполиса Европы и например в Киеве.... В Европе тебе никто сигналить не будет .... если на обочине станешь и откроешь багажник - остановятся и предложат помощь..... Про прочие мелочи я вообще молчу....Департамент?
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18.12.2020 00:37 Відповісти
Это не проблема у власти , а проблема в деградации украинского общества. Какой народ и такую себе выберет власть .
Почему я и уехал .
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18.12.2020 00:42 Відповісти
эта страна с 91 пошла под откос..... -- как может страна куда-то идти ? Это люди , все люди делают . Люди или развиваются или деградируют
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18.12.2020 00:44 Відповісти
Вот именно люди - люди поняли с чем остались - со брались и уехали .... у руля стояли те кто валил.... там генетика дедов НКВД.... у тебя же нет генетичне ки желания ехать на красный или гадить с моста..... вот тебе и ответ....
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18.12.2020 01:03 Відповісти
Чувак, і як же ти з такими пізнаннями економіки досі не прем'єр міністр ?
Чи ти і є сам Шмигаль ?
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18.12.2020 12:14 Відповісти
Ніхто не пустить до корита- я виїхав як Нільс(((( але пізніше 92
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18.12.2020 14:40 Відповісти
Не полемізуйте з цим віталієм, воно реально тупе і постсовкове, про Україну у нього або погане, або нічого. Я два роки жила в Лондоні, теж можу щось сказати, але, не йому.
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18.12.2020 10:26 Відповісти
Ми добре розуміли полеміку з Нільсом Він тому і поїхав .... Як і я - але я трохи пізніше.... після розчарування Бжоляра який фактично здав в лапи з яких йому перемогу в брали....Ну и як тобі у Лондоні? Податки як? Та ціни? Але олігархи наші своїх діточок там вчать і президент .... А нувоукраінці поряд з совковими мають маєтки.Читай з чого з цим Нільсом пішов спор.... Він сам признав що поїхав тому що тут сенсу не буде. Різати Карпати почали ще з 80х. Щанс побудувати Україну Чорновола прогавили. Дуже мала частина українців може називатися українцями...... У геніальному фільмі брат 2 досить тонко та влучно розкриває тему імміграції та роззєднання обох націй що були в совку.... Поясню тобі дівчинко.... коли Багрой йде вулицями Чікаго - він бачить крамниці з українська книга ітд ( це свідчить про першочергове в українцях- зберегти мову та традиції на чужині) А коли брат йшов по брайтону що він бачив ? Які назви? В діалогах теж глибокий сенс .... Ну шо не пророк? Хто там в Лондоні маєток купив за 300? Той хто «просрав» Севастополь? і діточок пристроїв......Це ві тупі нащадки псевдопатріотичних.....
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18.12.2020 14:19 Відповісти
Бро Nielsen, респект Вам.
Дуже гарний лікнеп для совкозебілів.
Все одно і серед них знайдуться такі, що зможуть зрозуміти.
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18.12.2020 12:20 Відповісти
Когда ты обнаружишь, что твоя ЗП - это 10 баксов, тогда и начнешгь переживать.

А пока что простым и простейшим переживать не о чем. Зачем вам знать, почему курс гривны такой, а не какой-то другой...
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18.12.2020 02:20 Відповісти
Ну так проходили это - 60 копеек доллар)))) только почему-то в 90х доллар стал не 60коп. А зарплата стала 15-20 долл. Поэтому гривны это фантики которые подкреплены только облигациями займа и не более.... обвалят гривну купят тут все за бесценок через фонды панамские....
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18.12.2020 21:40 Відповісти
Вот нравится мне эта простолюдинская прямота и простота.

Что купят тут через фонды панамские? Печень твою цирозную или хрущевку? Или совковые предприятия, которые на Западе неконкурентноспособны?

Все, что мы можем и умее им дать - это то, что из зщемли выковыривается. Ни чего сложнее лопаты мы продать не можем.
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18.12.2020 21:46 Відповісти
Глупый с циррозным мозгом это ты- они купят за копейки именно эти предприятия - будут сырье плавить и самим себе продавать ..... только своим филиалам в Италии Чехии .... чего ты думаешь они там заводики прикупили ....А так как сырье своё дешовое из украинской дочки перерабатывается в Чехии - продукция автоматически «вироблено в ЕС» ..... и самое интересное - прибыль там же легальная будет от чешской или австрийской прокладки ..... и совсем к Европе близко - не надо далеко везти....Привезли вагонами - расфасовали по пакетикам - все сделано в ес - бабло себе в карман..... Ты думаешь они корма для заводов с курятиной что под МХП в Европе покупают?
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18.12.2020 22:07 Відповісти
Сволоч . . . а могли б просто в куток поставити як те пропонує робити Зеленський за недостовірне декларування.
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17.12.2020 21:39 Відповісти
Собачки Павлова открыли закон, что когда загорается лампочка, у людей возникает условный рефлекс и они кладут еду в миску.
МВФ поступает так же по сути. Им что то нужно, деньги стоп. Перестаньте позорить Украину, олигархи! Все законодательство Украины надо в утиль, т.к. трактовать его можно как хочешь, всех судей и законо-писателей туда же.
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17.12.2020 22:36 Відповісти
Ну і що. Не буде Зелепукіним що красти. А люди хоч так,хоч так будуть виживати самі,своїми силами.
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17.12.2020 22:44 Відповісти
Люди й так виживають, як можуть. А кому набридло виживати і хоче нормально розвиватись - ті виїзжають в країни, де уряд хоча б не знущається над людьми.
Приклад. Стипендія аспіранта у ВНЗ близько 5200 грн. Як за такі гроші можна думати про якісь винаходи???
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18.12.2020 10:05 Відповісти
Сікорський і Корольов купалися в грошах, коли робили свої винаходи)))
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18.12.2020 10:28 Відповісти
Лесю- корольов лангемак та глушко - це унікальні люди генетично.... як Да вінчі.... чи ти думаєш Маск унікум- ні він лише купив двіжки та розробив програмне забезпечення для управління і все - довго пояснювати тобі СРМ та ******* управління за рахунок інтерфейсу.... просто додам - Вояджер має процессорами і пам'ять слабкіше чим в втому телефоні.... Відповідно процеси орієнтації обчислюються не електронікою а СРП ( счетно расчетній прибор) Тому одна мс помилка наростає..... Це мені совкова школа дала такі знання..... що зараз? В вишиванках будемо пригат?
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18.12.2020 14:31 Відповісти
Віталій, точно 50 грн, а не 50 крб? Якщо так, то в які роки така стипендія була?
Я навчався в аспірантурі КПІ в 2002-2005 р.р. (спеціальність 05.27.01), стипендія була 240-506 грн. Після закінчення, знайшов роботу на 1600 грн не_за спеціальністю. 2005 рік. На кафедрі залишитись шансів не було- більшість викладачів були передпенсійного віку набирали собі по 1,5 і більше ставки, щоб заробити на гарну пенсію
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18.12.2020 15:13 Відповісти
Точно - бо ви були у НАН а я в УААН ....Тому до розумів що навики потрібно мати такі які без приборів і об'єкт дослідження такий з яким просто працювати руками та очами.... На таких як у вас кафедрах сиділи старпери типу Патона та писали муть мутну ... навіт не дуло відомо чим світ займається... Це зараз доступ на швидкості та якісні комп'ютери А тоді один pentium 233..з ЄЛТ трубкою.... Після вивчення об'єкту дослідження я зрозумів шо методи примітивні і іноземці вже на іншому рівні.... Почав писати іноземцям - Одразу репресііі - ятк так я сам без керівника інформацію отримаю за кордоном яка відрізняеться від « мічурінськоі агробіологіі... Розпочав вивчати все тихо- радий був що не середньовічча - спалилиб.... Познайомився з іноземцями - запропонували переїзд.... але рекомендації і таке інде лише з роботи.... два абсолютно малознайомі професори дали рекомендації - вискочив з цього болота....PHD іноземне то не наше местячкове - там рівень інший.... Як ти будеш конструювати ? На склі напильником? Тоді ти навіть і не чув про кремнієву долину....ти знань навіть отримати не міг їх рівня бо літератури навіть і не було.... лише якщо математик сильний або програміст... С++ навіть ассемблер та Паскаль .... технології змінились..... мені дещо простіше -АС-ТG
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18.12.2020 21:57 Відповісти
Сергійко- я отримував стипендію 50 гр на міс..... коли іноземний професор спитав про мою зарплату - він лише відповів -250€ Ми платимо пособій біженцям.... Щоб хочаб розуміти ******** стан науки потрібно не лише мати мозок( одним талантом та натхненням не вискочиш) а володіти іноземною мовою в такому стані щоб розуміти суть наукових праць...Більшість академіків- це Патони 90 років старці совкового менталітету.... Втікти зараз тобі буде дуже складно - бо з боку індусів та китайців така конкуренція - усі гранти зайняті.... але універ Пинжаба та Пекіна акредитований у світі - А могелянка чи харківський авіаційний - це невідомо що..... тому даю пораду - подивитись місця у Польщі ....Після плагіатори Шкарлета тут нема що робити з цими папірцями кандидата...
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18.12.2020 14:26 Відповісти
Как иронично.
В сериале Зеленский послал в жопу МВФ, потому что они хотели уничтожить сельское хозяйство в Украине.
А в жизни МВФ послали в жопу Зеленского, потому что он саботирует борьбу с коррупцией.
https://www.youtube.com/watch?v=OMY5ezXtMaI
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17.12.2020 22:57 Відповісти
Тыгыгы!!!

А ЗЕ и Шмыгаль уже новые карманы нашили. Уже даже отчитались, шо это результат титанических реформ и усилий.

И тут на тебе - сосите половой орган, ЗЕленые реформаторы.
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18.12.2020 02:15 Відповісти
Украина-страна лодырей, воров и халявщиков. Украина чёрная дыра в которой исчезли миллиарды кредитов и помощи. !00 процентная вероятность того, что Запад учуял, что Коломойский и его шпана у власти, набрав кредитов, устроят дефолт. С шулерами лучше дела не иметь. Так и начали делать Европа и США, послав Украину с её шулерами и быдлом, избравшим их во власть в их родное дерьмо.
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18.12.2020 07:43 Відповісти
Не обобщайте. Вам из Израиля всего не увидеть. В Украине много талантливых и работящих людей. Проблема в том, что они никому не нужны, и что от "болота", живущего на распилах и поборах, так никому и не удалось избавиться
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18.12.2020 10:09 Відповісти
ГЛАВНОЕ В АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ ИХ ВЕСЬ БИЗНЕС ОНУЛИТЬ !!! И ПОМИРУ ИХ ПУСТЬ ПОПРОШАЙНИЧАТЬ !!!
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18.12.2020 20:26 Відповісти

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