Для "Муниципальной охраны" Кличко закупили травматических пистолетов на 2 миллиона

КП "Муниципальная охрана" Киевсовета 14 декабря по результатам тендера заказало ООО "Гавилан Групп" травматических пистолетов с аксессуарами на 1,94 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Этот заказчик закупил травматическое оружие впервые. Согласно условиям договора, в этом году поставят 76 травматических пистолетов FLARM 910 производства ООО "Фларм" по 23,5 тыс. грн за штуку. Сейчас в интернет-магазинах их продают за 22,5-25,79 тыс. грн.

К пистолетам купили такое же количество магазинов по 690 грн, поясные кобуры по 600 грн, страховочных шнуров по 330 грн и наборы для чистки и обслуживания по 270 грн за штуку.

Кроме того, к пистолетам заказали еще и 20 кобур для скрытого ношения по 480 грн.

Сначала договор также предусматривал поставку 240 патронов с резиновыми пулями "Терен 3Ф" производства ООО "Научно-производственное предприятие "Эколог"по 270 грн за штуку. На рынке они стоят в разы дешевле – по 12 грн. Однако на следующий день патроны убрали дополнительным соглашением, поэтому стоимость договора уменьшилась с 2 млн грн до 1,94 млн грн.

Предложение победителя тендера было всего на 8 гривен ниже ожидаемой стоимости закупки в 2 млн грн.

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ООО "Прапорщик Групп" предложило немного более низкую цену – 1,98 млн грн. Заказчик его отклонил, потому что оно не предоставило большинства документов, которые требовала тендерная документация.

Более дорогим конкурентом было львовское ООО "Элиста-1" Ирины Служалой, которым руководит Захар Служалый. Эти двое местных жителей также вдвоем владеют ООО "Фреш" и ООО "Шерф".

Директором винницкой фирмы "Гавилан Групп" является Иван Слободянюк, который до 2017 года был коммерческим директором КНВО "Форт" МВД Украины. Фирмой владеют его жена Татьяна Слободянюк, Лариса Слободянюк, которая, вероятно, является дочерью, и Лариса Ковалик. Всего с 2016 года победитель получил государственных подрядов на сумму 6,52 млн грн.

Столичное предприятие "Фларм" собирает травматические пистолеты FLARM T910 из комплектующих производства "Grand Power s.r.o" (Словакия). Учредителями "Фларма" являются директор Наталья Саркисян, которая также владеет ООО "Кристана", и Рустам Джамбулатов, на которого в свое время регистрировались несколько скандальных фирм. Например, "ТД "Элит Сервис". В 2010 году она стала одной из четырех фирм, которую Минюст времен Александра Лавриновича назначил монополистами на реализацию конфиската. Он числился руководителем фирмы политика Гарегина Арутюнова, которого СМИ связывают с уголовным миром Днепра.