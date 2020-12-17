Нацбанк аннулировал лицензии 8 небанковских финучреждений

Комитет Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 11 декабря 2020 года аннулировал лицензии на предоставление финуслуг восьми небанковских финучреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, НБУ принял решение об аннулировании всех лицензий на предоставление финуслуг, в том числе у ООО "Кредитная организация "Кредит Комерц", ООО "Сталь и финансы Бэнк" по одной лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Кроме того, НБУ аннулировал все лицензии у КС "Славутич-Кредит" и КС "Запорожье", в частности, по две лицензии на привлечение финактивов с обязательством относительно последующего их возврата и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита

Согласно сообщению, регулятор также отозвал лицензии на предоставление гарантий ООО "Веллфин", ООО "ФК Трансфер Групп", ООО "ФК" Факторинг", ООО "ФК" Финтек Меркурий"

Нацбанк отметил, что после отзыва лицензий финучреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий, однако отзыв лицензии не освобождает финучреждение от выполнения своих обязательств перед кредиторами.