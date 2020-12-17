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податкова (337) податкова міліція (110) ДФС (1511) Офіс Генпрокурора (450)

Налоговая милиция изъяла у одной из крупнейших торговых сетей техники на 170 миллионов

Налоговая милиция изъяла у одной из крупнейших торговых сетей техники на 170 миллионов

Государственная фискальная служба (ГФС) заявила о блокировании незаконной схемы по продаже товаров (бытовой техники, электроники) с использованием физлиц-предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Все сделки происходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц - предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах", – сказано в сообщении.

Во время обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн грн.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора, речь идет об одном из крупнейших продавцов бытовой техники и средств связи в Украине. "Сейчас судом решается вопрос о наложении ареста на изъятые товарно-материальные ценности", – отмечается в сообщении.

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Опубліковано Державна фіскальна служба України Четвер, 17 грудня 2020 р.

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