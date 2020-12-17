Миллионы гектаров земли в Украине находятся в "тени", – министр

В Украине как минимум 5 млн га га земель, которые были на балансе государства, находятся в "тени".

Об этом новоназначенный министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил на заседании Верховной Рады во время его представления на должность, передает Укринформ.

"Аналитика, которую мы провели в системе Госгеокадастра в Украине, показывает, что миллионы гектаров украинской земли находятся в тени. На ней выращивается сельскохозяйственная продукция и не уплачиваются никакие налоги. Все прекрасно знают, что в Чернобыльской зоне занимаются сельскохозяйственным производством. Все прекрасно знают, что есть теневая обработка земель, так называемых ведомственных: Минобороны, военные полигоны, о которых я публично неоднократно заявлял. Вопрос ряда других ведомственных земель", – заявил Лещенко.

Он подчеркнул, что нелегальная обработка земли приводит к существованию множества схем уклонения от уплаты налогов.

"Однозначно нужно облагать каждый гектар украинской земли. По моему убеждению, цифра в 14 млрд является заниженной. Мы видим потенциал детенизации для нашего государства только за 2021 год при комплексных мерах налогообложения и детенизации, борьбы с скрутками – не менее $1 млрд прямых поступлений в госбюджет. В части, касающейся налогообложения земли, в части, касающейся возмещения НДС через схемные налоговые кредиты и компании-однодневки, а также за счет детенизации через аграрный реестр, где каждый будет легализован и платить налоги", – заявил министр.

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Как сообщалось, Верховная Рада назначила Лещенко на должность министра аграрной политики на заседании 17 декабря. Его поддержали 242 народных депутата.

Лещенко с июня 2020 года возглавляет Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Согласно приведенной биографической справке, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Согласно поданной декларации в реестре НАПК, Лещенко и его сын имеют два дома в Жашковском районе, а его жена – квартиру площадью 113 кв. м в Киеве.

Роман Лещенко также указал в декларации 50% уставного капитала ООО "Украинский аграрный центр", 100% в ООО "Прогрес", 100% в ООО "Агродар-Канивци".