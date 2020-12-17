Рада может вернуться к голосованию за назначение Витренко в январе, – глава "Слуги народа"

Верховная Рада сможет повторно рассмотреть вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики в январе.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"Будем мобилизировать голоса, я думаю, в январе. Это где-то числа 25-го. Да, согласно закону этот вопрос должен был быть закрыт до конца года, но голосование не состоялось. У нас нет другого выхода, как сделать, когда это будет возможным", – сказал глава фракции.

Как сообщалось, Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Юрий Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

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На заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представил депутатам кандидатуры на должности ряда министров, в том числе Юрия Витренко.