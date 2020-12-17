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авіація (2206) багаж (23)

Turkish Airlines вернула докарантинную норму провоза ручной клади

Turkish Airlines вернула докарантинную норму провоза ручной клади

Авииакомпания Turkish Airlines вечером 16 декабря вернула старую норму провоза ручной клади, которая действовала до введения карантинных ограничений.

Об этом сообщили в авиакомпании.

Это произошло после того, как турецкие авиационные власти отменили требование по перевозке в салоне только небольших вещей, передает avianews.com.

Данное правило вводилось с целью борьбы с распространением COVID-19, чтобы пассажиры не задерживались в салоне, размещая свои вещи.

Теперь путешествующие рейсами Turkish Airlines могут перевозить одно место ручной клади весом до 8 кг в эконом-классе или два места в бизнес-классе. Габариты каждого чемодана не должны превышать 55х40х23 см.

Для младенцев норма ручной клади вне зависимости от класса перелета составляет один предмет с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23см.

Во время действия карантинных ограничений Turkish Airlines позволяла брать на борт небольшую ручную сумку, ноутбук или фотоаппарат, вес которых не должен был превышать 4 кг, а габариты 40х30х15 см.

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Джерело:  avianews.com


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