"Приватбанк" утвердил новую структуру правления

Наблюдательный совет государственного "Приватбанка" 8 декабря утвердил новую структуру правления банка, в частности, сократив бывшую вакантной должность члена правления по развитию информационных технологий (IТ).

Об этом говорится в сообщении банка.

"Блок развития IТ подчиняется зампредправления по операционным вопросам. Зампредправления по вопросам развития бизнеса будет отвечать за синергию между развитием обслуживания клиентов физических и юридических лиц", – сказано в сообщении.

В его пресс-службе банка Интерфакс-Украина дополнительно пояснили, что фактически управление IТ и операционным блоком было поднято на уровень выше, и теперь один зампред отвечает за развитие всех направлений и IТ команд.

Согласно релизу, в обновленной структуре правления "Приватбанка" теперь семь позиций вместо восьми. В частности, глава правления, четыре зампредправления (было три) – по вопросам финансов, управления проблемными активами, развития бизнеса и операционным вопросам, а также два члена правления (было четыре) – по вопросам управления рисками и по вопросам сети и проблемной задолженности.

Как сообщалось, набсовет "Приватбанка" 20 августа сократил позицию члена правления по электронному бизнесу и позицию члена правления по корпоративному бизнесу, а также добавил в состав позицию члена правления по развитию бизнеса (СВО).

Должность члена правления по развитию IТ была вакатной после того, как ее покинул Андрей Гриценюк в начале августа этого года, который затем возглавил ИT-команду "Альфа-Банка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (576,39 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.