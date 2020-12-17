В бюджете на 2021 год заложили 1,4 миллиарда на аэропорт Коломойского

На развитие региональных аэропортов в 2021 году будет направлено 2,4 млрд грн, предусмотренных в новом госбюджете Украины на следующий год.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Из 2,4 млрд грн общих средств 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, 1 млрд грн – на аэропорты в Ривном, Херсоне и Виннице. Кроме этого, еще 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта в Закарпатье", – рассказал Криклий

По словам Криклия, до конца текущего года в Днепре завершается этап подготовительных работ стоимостью 12 млн грн. Также до конца года будет завершена процедура оценки воздействия объекта на окружающую среду. Параллельно строится новый терминальный комплекс с пиковой пропускной способностью до 1000 пассажиров в час.

Аэропортам в Херсоне и Виннице необходима реконструкция взлетно-посадочной полосы, а в Ривном – рулежной дорожки и перрона. Также нужно установить светосигнальное и радиотехническое оборудование, привести периметры ограждения в соответствие с требованиями авиационной безопасности.

Напомним, Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Фонд госимущества требовал расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" фирме "Галтера" от 28 августа 2009 года, однако в мае 2020 года Верховный Суд встал на сторону компании олигарха в этом споре.

По оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2 841 м.