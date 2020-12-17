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Новый министр аграрной политики хочет взять под контроль Госводагентство

Новый министр аграрной политики хочет взять под контроль Госводагентство

Государственное агентство водных ресурсов (Госводагентство) должно входить в структуру Министерства аграрной политики и продовольствия.

Об этом назначенный Роман Лещенко заявил перед назначением на должность главы Минагрополитики, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается ситуации с мелиорацией и орошением... Я призываю, чтобы Госводагентство было введено в структуру министерства АПК", – сказал Лещенко.

Он пояснил, что планирует запустить масштабную, порядка $2 млрд инвестиций, программу орошения, для чего необходимы изменения в законодательстве.

После назначения на должность Верховной Радой Лещенко рассказал, какие первые задачи планирует выполнить на должности.

"Первое задание – это завершить трансформацию Госгеокадастра в сервисную организацию, финализировать процесс передачи земель в объединенные территориальные громады (ОТГ), принять законопроекты №2194 в части децентрализации и №2195 в части электронных аукционов, а также обеспечить законодательство о Фонде гарантирования кредитов для малых и средних фермеров", – рассказал министр.

Лещенко добавил, что также планируется юридическое и техническое обеспечение возобновления Министерства АПК на основании диалога со всеми субъектами в части самой структуры Министерства аграрной политики.

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Как сообщалось, Верховная Рада назначила Лещенко на должность министра аграрной политики на заседании 17 декабря. Его поддержали 242 народных депутата.

Лещенко с июня 2020 года возглавляет Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Согласно приведенной биографической справке, Роман Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета.

Согласно поданной декларации в реестре НАПК, Лещенко и его сын имеют два дома в Жашковском районе, а его жена – квартиру площадью 113 кв. м в Киеве.

Роман Лещенко также указал в декларации 50% уставного капитала ООО "Украинский аграрный центр", 100% в ООО "Прогрес", 100% в ООО "Агродар-Канивци".

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль накануне анонсировал восстановление в начале 2021 года Аграрного министерства.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского было образовано в результате слияния двух министерства – Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия после прихода правительства Алексея Гончарука.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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