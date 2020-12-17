ЕС продлил экономические санкции против России

Совет Европейского Союза в четверг, 17 декабря, принял решение продлить ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года.

"Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине", – отмечается в сообщении на сайте Совета ЕС.

Решению предшествовала оценка состояния выполнения Минских соглашений на заседании Европейского Совета 10-11 декабря 2020 года.

"Учитывая, что Минские соглашения не полностью выполняются Россией, Лидеры ЕС единодушно приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в июне Евросоюз продлил санкции, введенные в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

Изначально экономические санкции ЕС против России были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".