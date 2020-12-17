Нормативы к декабрю нарушали 9 украинских банков, – НБУ

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 декабря нарушали "Проминвестбанк" (84,03%), "Индустриалбанк" (82,88%), "Сбербанк" (53,13%) и "Мисто Банк" (39,21%), который уже признан неплатежеспособным.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали "Мегабанк" (37,56%), "Первый инвестиционный банк" (52,6%) и "Юнекс Банк" (29,21%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Проминвестбанк" (133,41%), "Ощадбанк" (119,97%), "Приватбанк" (98,27%) и "Индустриалбанк" (13,15%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (167,35%).

Признанный НБУ неплатежеспособным "Мисто Банк" нарушал норматив Н6 или краткосрочной ликвидности, который составил 44,36% при норме не менее 60%.