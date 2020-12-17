Египет ужесточил контроль за достоверностью ПЦР-тестов для туристов из Украины

Египет с начала декабря усилил контроль за достоверностью сертификатов с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которые должны иметь украинцы в возрасте от 6 лет для въезда в страну.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Египте на своей странице в Facebook.

В частности, новые требования к сертификатов ПЦР-тестов заключаются в том, что:

сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;

сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;

сертификат не должен содержать никаких исправлений или поправок;

сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;

в сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;

сертификат должен быть выдан на английском языке;

сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;

не принимаются сертификаты, заполненные от руки.

"В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету. Убедитесь, что Ваш сертификат негативного теста ПЦР соответствует вышеуказанным требованиям", – призывают в посольстве.

В сообщении отмечается, что туристы с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанными по прилету в аэропортах курортных городов, будут изолированы в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля.

"Перед путешествием, убедитесь, что ваш страховой полис соответствует Вашим потребностям и может покрыть расходы на изоляцию и/или лечение", – отмечается в сообщении.